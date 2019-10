El departamento sanjuanino que se luce ante todo el continente

View this post on Instagram

SARMIENTO SE LUCE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMu00c9RICA LATINA (FIT) Emprendedores, agencias de viaje, prestadores turu00edsticos y municipios llegaron a Buenos Aires a presentar sus ofertas en La Rural. Entre ellos la Municipalidad de Sarmiento promociona sus puntos turu00edsticos. #MunicipalidadDeSarmiento #IntendenciaMarioGustavoMartin #SarmientoConFuerza