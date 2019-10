Especialista en sexo abre la caja de Pandora: ¿Quiénes son los más infieles en San Juan?

Los miércoles de fútbol, las reuniones con las chicas o una visita al médico, cualquiera puede ser la excusa en el mundo de los amantes. Pero más allá de los motivos que juegan al limite de la expulsión monogámica, existe un lugar predilecto para cometer infidelidades: el trabajo. El trabajo es el sitio perfecto, dependiendo de la profesión que se trate claro esta, para ser infiel. Y lo es por una simple razón: es la excusa perfecta, es el lugar menos pensado y aunque usted señora, señor piense que ella, él o les estén haciendo patria, nadie escapa a las tentaciones de volver a casa con olor a jabón chiquito.

En San Juan, al igual que otras partes del mundo, existe un ranking de las profesiones de los más infieles.

Así que cuidado, si usted anda como dice el dicho "con pata e lana" mejor cierre esta nota y busque otra cosa para hacer. Por que en las siguientes páginas daremos a conocer que dice una especialista en sexo sanjuanina que tiene más fiesta que el Bambino Veira y otros datos que le serán de suma curiosidad. Los datos son tomados de una conocida empresaria del placer que trabaja hace años en innumerables despedidas de solteros y ofrece sus productos en su sex shop y otras tiendas. Así mismo y para constatar con el testimonio de la profesional del sexo, se aportan otros datos tomados Ashley Madison, una importante red social destinada para aquellos que se quieren ir “de trampa”.

Natalia Clop es la especialista con quien hablamos, es una mujer que emprendió en el negocio del placer hace unos años y desde entonces su base de datos le dado una precisión exhaustiva a la hora de hablar de sexo. Participó en innumerables despedidas de soltera, lleva su tupper sex a todos lados, hace stand up con el tema y por supuesto no se calla nada a la hora de dar su opinión.

Comencemos….Según la página de citas Asheley Madison, un estudio refleja que en el caso de las mujeres las más infieles son aquellas que están envueltas en los negocios. Demostrando que las mujeres liberan más oxitocina (la hormona del amor) que los hombres cuando se enfrentan al estrés. Debido a esto, tienden a buscar un escape y lo encuentran por fuera del ámbito familiar, con una pareja extramatrimonial.

Según este sitio las mujeres más comunes que recurren a las trampas son las empresarias (22%); tecnologías de la información (12%); finanzas (8%); oficios (8%); educación (7%); médicas/profesionales de la salud (7%); marketing/comunicación (7%); agricultura (5%); médico (5%); abogadas (5%); artes/entretenimiento (5%); trabajo social (4%); broker de seguros (4%) y política (2%).

En el caso de los hombres son los ingenieros/constructores los que lideran el puesto con (24%); empresarios (15%); tecnologías de la información (14%); finanzas (9%); médicos (6%); educación (6%); abogados (5%); trabajo social (4%); broker de seguros (4%); marketing/comunicaciones (4%); agricultura (3%); minorista/ hospitalidad (3%); arte/entretenimiento (2%); política (2%).

¿Pero qué pasa en San Juan? ¿Y los hombres?

En este caso fue la conocida comerciante del amor quien concordó con los índices propuesto por las investigaciones del sitio de citas. Para ella “ Los médicos están en esa lista porque están siempre de guardia y están en situaciones donde a veces pasan días enteros sin volver a la casa con esto no digo, señora los más gorriadores de San Juan son los neurocirujanos (entre risas) pero es lo que se dice" opina y agrega que "también aparecen esta lista de los más infieles los policías que se dedican a hacer guardias, o cualquiera que este ausente más de 24 horas de casa, eso siempre te genera unos espacios, así como también los más colaborados suelen ser los mineros, no lo digo porque conozca casos en particular pero si se de muchas situaciones donde llegan a casa y se encuentran con la situación familiar".

También afirma que "por supuesto todos aquellos que viajen constantemente como empresarios y banqueros y gente que trabaja en este tipo de profesiones de índole empresarial”.



Pero yendo hacía una reflexión un poco más detallada Clop creé que "es muy triste para el que lo pasa, por eso si usted señor minero llega a su casa y su mujer estuviera viviendo una vida conyugal con otro sujeto, en vez de enojarse digale ¿Quién prepara el asado?, pelearse es mucho más caro. Sino termina a las piñas, pidiendo el divorcio, abogado de por medio, etc. Es mucho más caro divorciarse que comerse el asado con el amante" opina con la acidez que la distingue y agrega que "en una de esas ese amante capaz que tiene una mujer y este buena, todo refiriendome a términos super heterosexuales pero bueno claramente es mejor".

También dio a conocer detalles que buscan romper mitos en el mundo de los amantes. Como “que las infidelidades se dan más el día de la secretaria o el de los enamorados que cualquier otro día y son los días de semana como un martes y miércoles donde más gente entra a los telos, todo esto en contraste con los fines de semana que es donde comúnmente se piensa que ocurren más de estos encuentros clandestinos”.

¿Vos que pensas? Faltó agregar otra profesión…