La mente brillante detrás del niño con Asperger

Fotos: Gabriel Iturrieta

Muchos de los genios de la humanidad fueron rotulados como niños solitarios, incomprendidos e inadaptados sociales debido a su dificultad para hacer amistades e incorporarse al medio social en general. El escritor checho Franz Kafka, el matemático Alan Turing, el presidente estadounidense Abraham Lincoln, Albert Einstein, el cineasta Woody Allen, el artista Andy Warhol, Steven Spielberg, Tim Burton, el fundador de Pink Floyd Syd Barrett y Anthony Hopkins son algunos de los que tuvieron o tienen esta sintomatología.

Al igual que Newton, Albert Einstein tenían el síndrome de Asperger.

A la mayoría se los confundió con autistas porque hasta el 18 de febrero de 1906 nadie sabía que era el síndrome de Asperger. Fue precisamente Hans Asperger quien realizó una exhaustiva investigación sobre el trastorno que afecta la interacción social, la coordinación motora y los inusuales patrones de interés y conducta que hoy entendemos como síndrome de Asperger.

Hans Asperger.

Hasta que las instituciones de salud no lo fijaron como un trastorno, el síndrome de Asperger era tratado como una discapacidad o como locura. De hecho fueron en las investigaciones de Asperger quien pudo establecer que los niños con este comportamiento tenían ausencia de empatía, incapacidad para las relaciones sociales o crear vínculos de amistad, trastornos del contacto visual, la gestualidad, la mímica y el lenguaje, conversaciones solitarias, dedicación intensiva a un área concreta de interés y trastornos motores. También estableció que estas personas eran muy inteligentes con un conocimiento sumamente amplio.

"Shot Marilyns" de Andy Warhol. Otro personalidad con Asperger.

Esto es en gran parte es lo que ocurre con Juan Martin Laspiur, un niño sanjuanino de 14 años que tiene el síndrome de Asperger. Conocerlo es darse la oportunidad de entrar a un mundo poco comprendido pero sumamente gratificante, en un dialogo sin filtro y limitaciones morales; una sinceridad brutal cargada de análisis mentales que siempre van más allá. Una lucha incansable por comprender el mundo y por encontrar respuestas donde otros solo se fatigan en pensar.

Juan suele ser un poco pedante y a veces no mide las consecuencias de sus dichos, tampoco inventa “mentiras piadosas” porque todo eso no existe para él. Vive con su mamá Mercedes Rivero Prologo y con su hermano Augus Laspiur, ellos son quienes lo bajan a tierra cuando la honestidad brutal se escapa a topetazos. Vive interesado por temas sociales e históricos, se da vuelta cuan videojuego le ponga en frente, sabe de informática a un nivel importante, habla inglés como un nativo, es fanático de Queen y como es un hijo de la modernidad tecnológica también se le dio por ser youtuber. En sus videos habla sobre el machismo, el feminismo, sobre cómo es el síndrome y las dificultades con las que se encuentra en un mundo donde no todos comprenden la diferencia.

Juan Martín y su mamá Mercedes.

Un asperger siempre va más allá con el pensamiento. Un día cuando la familia almorzaba como de costumbre surgió el tema del destino y de cómo repercuten las acciones en la construcción del mismo.

“Hubo una discusión porque le decíamos a Juan que no siempre tiene que decir las cosas tal cual las piensa, porque no todos son así, recuerdo que nos peleamos y él se quedó solo en la mesa; al rato nos llamó nuevamente a la mesa y nos dimos cuenta que había recreado el almuerzo como si de una escena se tratara; en ese momento nos dijo que si modificaba el tiempo de las acciones iba a poder modificar el destino y en ese nuevo destino nosotros no íbamos a estar peleados” contó su mamá como uno de los tantos ejemplos donde lo cotidiano se mezcla con cuan teoría física y cósmica se cruce.

Como se dijo en un principio Juan Martin era una especie de “influencer”, solo que sin la constancia y la dependencia de tener que subir un video o una foto a cualquier hora. Pero eso quedó en el pasado debido al hostigamiento en las redes o al ciberbullying.

Después de publicar un video no faltaban los ataques personales a su forma de hablar y gesticulación.

Y tal vez para el haters que lo hacía no significaban nada; pero para Juan y su forma de ver el mundo las palabras tienen importancia y este tipo de agresiones sin duda lastimaban su integridad. “Por eso dejamos de hacerlos, para resguardarlo, y si bien sabemos que el mundo es un lugar donde inevitablemente lo van a lastimar hay ciertas cosas que se pueden evitar. Te pasa todo el tiempo, con una maestra que no entiende sus particularidades o con unos compañeros o en la calle, porque uno no anda por la vida con un rotulo que diga soy asperger, como tampoco otra persona anda por la vida diciendo soy un sociópata o cualquier cosa, ellos son distintos como cualquiera solo que en su mundo no existen las ironías o los dobles sentidos, aquí para ellos lo que se dice es lo que es”.

En esta nota Juan Martin abrió algunas puertas para que podamos conocerlo y otras prefirió reservarlas. Por eso y con la finalidad de entender cómo ve el mundo un asperger es que recurrimos al poema de una autor llamado Marcos, un poeta que escribió este texto a los 34 años de edad y en sus simples palabras nos trasmite las sensaciones que transitan por la mente de alguien con el síndrome de Asperger. El título es “SOY LO QUE SOY, NADA MÁS” y lo adjuntamos a continuación.

Soy algo tímido, no soy para nada especial.

tengo el Síndrome de Asperger, soy un discapacitado social.

El problema que tú ves plano, yo lo veo tridimensional,

Donde tú ves sólo un paisaje, yo veo el mundo natural,

Pienso demasiado, soy exasperante, no sé cómo agradar

Soy una enciclopedia ambulante, un inmaduro emocional.

Mi cerebro es demasiado grande, no se terminó de desarrollar,

Soy un genio del intelecto, un desubicado espacio-temporal.

Si te hablo de mis talentos, dirás que quiero fanfarronear;

que trato a todos como idiotas, que me quiero justificar.

Si te hablo de mis carencias, que lástima quiero dar;

que halago demasiado a la gente, que algo les quiero sacar.

No sabes que en mi fuero interno, no sé de arrogancia ni de humildad,

Que no entiendo las apariencias, que sólo me interesa la realidad,

Que no me doy cuenta cómo suenan mis palabras, que no sé disimular,

Que no veo qué gano ni qué pierdo, con sólo decirte la verdad.

Todo me resulta extraño, por eso vivo en mi realidad,

No sé por qué ladran esos perros; no entiendo la mediocridad.

Me quedé ahí parado, viéndote jugar con los demás,

Quería decirte algo, pero no supe cómo empezar.

Pensé en tí antes que en mí, tengo una extraña sensibilidad,

Entiendo la mecánica cuántica, pero no por qué te hice enfadar.

Soy un maniático, un ingenuo, un ser demasiado racional.

Un nerd, un raro, un lerdo, alguien muy normal.

Solo en medio de la multitud, no me supe orientar,

Huí del mundanal ruido, hacia el mundo forestal,

Hacia la inocencia salvaje, donde no me tengo que explicar,

Soy amigo del silencio y de los pájaros, no entiendo la frivolidad.

Soy lo que soy, nada más, esta es la realidad,

Un artista, un perfeccionista, de la torpeza sentimental.

Crees que quiero llamar la atención, presumiendo de singular;

que considero un idiota a todo el que se ve normal,

cuán idiota seré yo entonces, queriendo ser uno más,

si me he pasado la vida, tratando de ser tu igual.