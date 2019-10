Rompió el silencio el solista sanjuanino que habría sido plagiado por Daddy Yankee

Tras conocerse un video comparativo entre dos temas que tienen una intro muy similar entre Marcos Ordan y Daddy Yankee, el sanjuanino rompió el silencio y habló sobre lo sucedido. "Me tomó por sorpresa. La noticia me llegó a través de mis amigos y redes sociales. Me siento un poco consternado por lo que sucedió".

Con respecto a si tomará medidas al respecto, el cantante sanjuanino afirmó lo siguiente: "La verdad que la intro de los dos temas son muy similares. En este momento no puedo tomar una decisión. Estoy sumamente preocupado y comprometidos con mis amigos chilenos en la difícil situación en la que se encuentran. No tengo en mi cabeza realizar alguna acción en concreto sobre esto. Más adelante veré".

Vale destacar que la polémica se inició cuando el cantante Daddy Yankee es lanzó su último gran tema denominado "Que tire Pa´Lante", que en sólo cuatro días ya suma 13 millones de reproducciones. La introducción del corte es muy similar a la canción "Puerta de Acero" del sanjuanino Marcos Ordan. Hasta el momento Ordan no iniciará acciones legales al respecto, pero tampoco lo descartó. ¿Cómo continuará?