¿Les expropiarán terrenos a las universidades para ensanchar la Av. Central?

De cara a la segunda etapa del ensanche de la Avenida Ignacio de la Roza, ya se están estudiando las numerosas expropiaciones que serán necesarias para ganar espacio en la zona. En el trayecto a ensanchar están ubicadas sedes de las dos universidades: la Universidad Nacional de San Juan que tiene el complejo llamado Islas Malvinas donde funcionan varias facultad y toda la Universidad Católica de Cuyo.

En el Tribunal de Tasaciones ya vieron el anteproyecto pero todavía no han empezado con el proceso de expropiaciones. Una vez que se los envíen, se hará el análisis de las superficies, los propietarios, las nomenclaturas y todo lo que abarca el proceso. Aún no está terminado el proyecto por lo que no se conoce qué superficie será necesaria expropiar.

No obstante, el titular del Tribunal, Omar Blanco, ratificó que se prevén unas 100 expropiaciones desde calle Villicum hasta Rastreador Calívar.

Sobre las universidades en particular, Blanco anticipó que “por lo visto sería conveniente tocar la Universidad que está más alejado y tienen construcciones en línea, antes que la vereda Norte que tiene más parcelas y muchos propietarios para expropiar”.

El funcionario estimó que no sería necesario tirar abajo construcciones universitarias, porque estarían en línea con el anteproyecto pero las que están quedarían, por obvias razones, mucho más pegadas a la calzada que lo que se ve hoy. No obstante, no se descarta avanzar sobre jardines y espacios verdes de los predios de la UNSJ y de la UCC para ganar espacio en la nueva avenida. Todo dependerá del proyecto de Vialidad Provincial.

Blanco agregó que hay un complejo en construcción sobre la esquina de Meglioli y Central que también estaría en línea. El proceso es más complejo en la vereda Norte porque hay algunas propiedades dentro de la zona a construir y otras que están en línea, analizó.

La construcción de la segunda etapa del ensanche de la llamada Avenida Central se prevé como una de las obras más importantes que se iniciarán en 2020. Actualmente se está en los retoques de la primera etapa que se hizo entre Avenida Circunvalación e Hipólito Irigoyen, sumando una etapa de transición que llega hasta calle Villicum.

Las expropiaciones son procesos que encabeza el Estado por el cual toma posesión de tierras que declara de interés público y paga a cambio un valor que fija el Tribunal de Tasaciones.