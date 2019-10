El escritor que inspira a las mujeres, muy cerquita de San Juan

El sábado 19 de octubre el periodista y escritor Alejandro Gorenstein presenta su libro "Mujeres Resilientes" en Las Heras, Mendoza. No será una presentación convencional sino que se tratará de una jornada que despertará emociones de todo tipo en la platea. Es que mujeres con historias de vida muy fuertes se animaran a contarlas, buscarán de este modo inspirar a otras mujeres que están atravesando momentos difíciles y no pueden dar el paso adelante.

Alejandro trabajó en distintos medios de comunicación, su gran pasión es escribir historias y en el 2011 publicó el libro "Vidas que enseñan", en el 2012 publicó "Despertar en Tasmania". Ahora hablará de "Mujeres Resilientes" en Mendoza.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Alejandro respondió sobre la experiencia de escribir y lo que aprendió en el camino.



-¿Cómo nació la idea del libro? ¿Por qué elegiste a las mujeres como protagonistas?

-Hace varios años que me dedico a contar historias de superación personal, ya sea escribiendo notas en los medios o a través de mis libros. Si bien considero que tanto los hombres como las mujeres somos potencialmente resilientes, me parece que en la mujer está mucho más resaltado el tema de las emociones, la sensibilidad y de expresar aquello que sienten. La mujer se anima a hablar más de lo que le pasa, a compartir sus experiencias. Hay una frase que dice más o menos así: “La mujer tiene otro temple, otra fortaleza. En donde está el dolor siempre hay una mujer presente. Acompañando en una cama de hospital, recibiendo una mala noticia o despidiendo una vida”. La verdad es que me siento muy identificado con esta frase, coincido plenamente.

-¿Las historias de superación: cómo fue enfrentarse ante semejantes testimonios?

-Me apasionan las historias de vida, escuchar personas comunes que tienen el hermoso legado de poder compartir que se puede salir adelante luego de las situaciones traumáticas que nos tocan afrontar. Me considero una persona sensible y empática para poder sumergirme, con mucho respeto y admiración, en la vida de esta gente. Siempre trato de generar el mejor clima para que puedan sentirse cómodos/as y relajados/as como si estuviéramos en una charla de café. El mejor regalo que puedo tener es la devolución que me hacen cada uno de los protagonistas de la forma en que encaré su historia.

-¿Qué aprendiste?

-Primero, siento una gran admiración por estas 17 mujeres (de todas las edades) que forman parte de Mujeres Resilientes porque supieron transformarse a pesar y a partir del dolor. Además, en muchas de estas historias se evidencia la trascendencia, uno de los componentes de la resiliencia que hace referencia a poder ayudar a otras personas a raíz de la experiencia propia. Por ejemplo, Miriam Macnamara es una mujer que durante un tiempo consumió paco y vivió en situación de calle. Cuando dejó de consumir no solamente recuperó a sus hijas, sino que trabaja (muchas veces desinteresadamente) en sacar de las drogas a muchos jóvenes. También aprendí que el amor es un lugar común en estas historias de superación personal y que la creatividad les permite hacer catarsis sobre aquello difícil que les ocurrió. Y que si ellas salieron adelante, todos podemos hacerlo. Son historias que inspiran, que nos llenan de esperanza.



La charla es a las 9.30 en el gimnasio Vitamina de Las Heras y la organizan Alejandra Ponis y Silvana Caponi.