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Atención policías: el cobro de los adicionales atrasados ya tiene fecha

La demora en algunos casos era de 4 meses. En la nota el detalle de cómo será el pago de los servicios extra laborales de la policía de San Juan.
Atención policías: el cobro de los adicionales atrasados ya tiene fecha
San Juan
viernes, 18 de octubre de 2019 · 14:13

 Una buena noticia ha trascendido para los efectivos de la policía de San Juan, que habiendo prestado diferentes servicios adicionales a distintas actividades no habían recibido su remuneración pertinente en tiempo y forma.

La novedad es que la división contable de la institución ha informado mediante una circular general cuando será el pago del servicio. A continuación el detalle para cada división:      

                                                                                                                                           

                                                         TEXTO: Se le comunica al personal policial que realiza servicios adicionales, que se llevará a cabo el pago de los siguientes servicios el día 19/10/19 (Conforme a Disponibilidad Bancaria): SERVICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD: UNIDADES OPERATIVAS Y UNIDADES REGIONALES PERIODO COMPRENDIDO DE FECHA (05/06/19 al 12/07/19), COMO ASI TAMBIEN CANCHAS ATRASADAS DE FECHA (02/03/19 al 30/04/19)  ** ENTIDADES VARIAS: BANCO NACION CASA CENTRAL Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19); BANCO NACION BARREAL (AGOSTO/19); BANCO PATAGONIA (SEPTIEMBRE/19); BANCO SANTANDER SUC. 386 (DEL 01 AL 04/10/19); CAFÉ AMERICA SUC. RAWSON – SUC. CABOT (SEPTIEMBRE/19); ABASTERA CERRO AZUL (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA DELIBERY (16 AL 29/09/19); ESTADIO ALDO CANTONI (AGOSTO/19); FIAT ROCHI (SEPTIEMBRE/19); GESTION Y NEGOCIOS (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA LYM ASOCIADOS (DEL 01 AL 15/10/19); CONCESIONARIA RUTA AUTOMOTORES (SEPTIEMBRE/19).-** HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON (SEPTIEMBRE/19); POLIDEPORTIVO ESCUELA SUPERIOR NORMAL SARMIENTO (DEL 31/07/19 AL 08/08/19); REGISTRO CIVIL (AGOSTO/19)** BARRIO CONJUNTO I LA BEBIDA (SEPTIEMBRE/19); CORREO ARGENTINO CASA CENTRAL (SEPTIEMBRE/19); DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SEPTIEMBRE/19); EX BODEGA MECOM (SEPTIEMBRE/19); ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO (SEPTIEMBRE/19); PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD (AGOSTO/19); USINA CANAL NORTE ALBARDON (AGOSTO/19); DIQUE JOSE IGNACIO DE LA ROZA (AGOSTO/19); MAQUINA PERFORADORA CLAVIJO (30/09/19 AL 13/10/19).- **  TRANSPORTE DE CAUDALES BRINKS  (SEPTIEMBRE/19); CAJA DE ACCION SOCIAL TESORERIA Y PRESTAMOS (SEPTIEMBRE/19); DIARIO DE CUYO Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19); EX CAJA DE JUBILACIONES (SEPTIEMBRE/19); MONTEMAR (SEPTIEMBRE/19).-** BANCO GALICIA EXCEDENTES (SEPTIEMBRE/19); COMBUSTIBLE BARCELO (01 AL 11/10/19); BANCO NACION SARMIENTO (SEPTIEMBRE/19); BANCO SANTANDER RIO (SEPTIEMBRE/19); CONTRUCTORA PIGNATARI (08/10/19); CREDITO ARGENTINO (01 AL 16/07/19); DIFERENCIA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA – PAEZ ZALAZAR NAHUEL (JUNIO/19); DIFERENCIA ENERGIA SAN JUAN LABORATORIO – CHAVEZ HUGO (AGOSTO/19); ESCUELA MODELO (SEPTIEMBRE/19); MAS PUCHOL (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA MORENO S.R.L. (SEPTIEMBRE/19); MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA (SEPTIEMBRE/19); OBRA SOCIAL PROVINCIA DELEGACIONES (SEPTIEMBRE/19); REGISTRO AUTOMOTOR N° 05 (SEPTIEMBRE/19); TRANSPORTE TRANSAPELT (10/10/19).-** CUSTODIA SR. MINISTRO DE EDUCACION  (SEPTIEMBRE/19); CENTRO DE SALUD DR. RAMON CARRILLO (SEPTIEMBRE/19); CENTRO DE SALUD IBONE SILVA (SEPTIEMBRE/19); HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA (SEPTIEMBRE/19); AGENCIA SAN JUAN DESARROLLO DE INVERSIONES (AGOSTO/19); HOSPITAL SAN ROQUE JACHAL (AGOSTO/19); SANIDAD VEGETAL PROCEM  (JULIO/19); HOSPITAL ALDO CANTONI CALINGASTA (SEPTIEMBRE/19); REGISTRO AUTOMOTOR N°04 (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA MANAOS (SEPTIEMBRE/19); LOGISTICA LA SERENISSIMA (SEPTIEMBRE/19).-** BANCO SAN JUAN Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19)***

 

                                                                                           

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