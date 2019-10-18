Atención policías: el cobro de los adicionales atrasados ya tiene fecha

Importante
Atención policías: el cobro de los adicionales atrasados ya tiene fechaLa demora en algunos casos era de 4 meses. En la nota el detalle de cómo será el pago de los servicios extra laborales de la policía de San Juan.
Una buena noticia ha trascendido para los efectivos de la policía de San Juan, que habiendo prestado diferentes servicios adicionales a distintas actividades no habían recibido su remuneración pertinente en tiempo y forma.
La novedad es que la división contable de la institución ha informado mediante una circular general cuando será el pago del servicio. A continuación el detalle para cada división:
TEXTO: Se le comunica al personal policial que realiza servicios adicionales, que se llevará a cabo el pago de los siguientes servicios el día 19/10/19 (Conforme a Disponibilidad Bancaria): SERVICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD: UNIDADES OPERATIVAS Y UNIDADES REGIONALES PERIODO COMPRENDIDO DE FECHA (05/06/19 al 12/07/19), COMO ASI TAMBIEN CANCHAS ATRASADAS DE FECHA (02/03/19 al 30/04/19) ** ENTIDADES VARIAS: BANCO NACION CASA CENTRAL Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19); BANCO NACION BARREAL (AGOSTO/19); BANCO PATAGONIA (SEPTIEMBRE/19); BANCO SANTANDER SUC. 386 (DEL 01 AL 04/10/19); CAFÉ AMERICA SUC. RAWSON – SUC. CABOT (SEPTIEMBRE/19); ABASTERA CERRO AZUL (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA DELIBERY (16 AL 29/09/19); ESTADIO ALDO CANTONI (AGOSTO/19); FIAT ROCHI (SEPTIEMBRE/19); GESTION Y NEGOCIOS (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA LYM ASOCIADOS (DEL 01 AL 15/10/19); CONCESIONARIA RUTA AUTOMOTORES (SEPTIEMBRE/19).-** HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON (SEPTIEMBRE/19); POLIDEPORTIVO ESCUELA SUPERIOR NORMAL SARMIENTO (DEL 31/07/19 AL 08/08/19); REGISTRO CIVIL (AGOSTO/19)** BARRIO CONJUNTO I LA BEBIDA (SEPTIEMBRE/19); CORREO ARGENTINO CASA CENTRAL (SEPTIEMBRE/19); DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SEPTIEMBRE/19); EX BODEGA MECOM (SEPTIEMBRE/19); ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO (SEPTIEMBRE/19); PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD (AGOSTO/19); USINA CANAL NORTE ALBARDON (AGOSTO/19); DIQUE JOSE IGNACIO DE LA ROZA (AGOSTO/19); MAQUINA PERFORADORA CLAVIJO (30/09/19 AL 13/10/19).- ** TRANSPORTE DE CAUDALES BRINKS (SEPTIEMBRE/19); CAJA DE ACCION SOCIAL TESORERIA Y PRESTAMOS (SEPTIEMBRE/19); DIARIO DE CUYO Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19); EX CAJA DE JUBILACIONES (SEPTIEMBRE/19); MONTEMAR (SEPTIEMBRE/19).-** BANCO GALICIA EXCEDENTES (SEPTIEMBRE/19); COMBUSTIBLE BARCELO (01 AL 11/10/19); BANCO NACION SARMIENTO (SEPTIEMBRE/19); BANCO SANTANDER RIO (SEPTIEMBRE/19); CONTRUCTORA PIGNATARI (08/10/19); CREDITO ARGENTINO (01 AL 16/07/19); DIFERENCIA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA – PAEZ ZALAZAR NAHUEL (JUNIO/19); DIFERENCIA ENERGIA SAN JUAN LABORATORIO – CHAVEZ HUGO (AGOSTO/19); ESCUELA MODELO (SEPTIEMBRE/19); MAS PUCHOL (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA MORENO S.R.L. (SEPTIEMBRE/19); MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA (SEPTIEMBRE/19); OBRA SOCIAL PROVINCIA DELEGACIONES (SEPTIEMBRE/19); REGISTRO AUTOMOTOR N° 05 (SEPTIEMBRE/19); TRANSPORTE TRANSAPELT (10/10/19).-** CUSTODIA SR. MINISTRO DE EDUCACION (SEPTIEMBRE/19); CENTRO DE SALUD DR. RAMON CARRILLO (SEPTIEMBRE/19); CENTRO DE SALUD IBONE SILVA (SEPTIEMBRE/19); HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA (SEPTIEMBRE/19); AGENCIA SAN JUAN DESARROLLO DE INVERSIONES (AGOSTO/19); HOSPITAL SAN ROQUE JACHAL (AGOSTO/19); SANIDAD VEGETAL PROCEM (JULIO/19); HOSPITAL ALDO CANTONI CALINGASTA (SEPTIEMBRE/19); REGISTRO AUTOMOTOR N°04 (SEPTIEMBRE/19); DISTRIBUIDORA MANAOS (SEPTIEMBRE/19); LOGISTICA LA SERENISSIMA (SEPTIEMBRE/19).-** BANCO SAN JUAN Y ANEXOS (SEPTIEMBRE/19)***