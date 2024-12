Ya advierten estafas con el alquiler de cabañas en San Juan: los recaudos para no caer

No se trata solamente de una estafa económica, sino de un ataque al entusiasmo y la expectativa de pasar un buen momento. Y es que, aunque todavía no comenzaron las vacaciones de verano, quienes se dedican al alquiler de cabañas en las zonas aledañas al Gran San Juan ya recibieron a sanjuaninos con una supuesta reserva hecha en sus complejos, pero que, en realidad, no se habían comunicado previamente con ellos, sino con estafadores. Ante la situación, los prestadores contaron qué recaudos toman ellos y recomendaron a los potenciales huéspedes qué medidas tener en cuenta para no convertirse en víctimas.