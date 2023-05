Volvieron a internar a Mauricio Barón: "Mi corazón está muy delicado"

Cabe recordar que en el año 2001, Mauricio Barón debió someterse a un reemplazo valvular aórtico del ventrículo izquierdo, la cual estaba dilatada.

"La verdad que con 25 años recibir esta operación fue muy fuerte para mi vida. Hay muchas personas que me ayudaron y agradezco de todo corazón. Con muchas limitaciones y reconociendo que por algo Dios me dio otra oportunidad y que luego de mi operación cambiaría mi destino por completo. Acá estamos, dando pelea, dando hasta el último aliento a cada una de las actividades en las que me toca participar", reflexionó sobre la cirugía que cambió su vida.