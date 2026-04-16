'Volver a la canción' vivirá su quinta edición en el Chalet Cantoni

El Chalet Cantoni será escenario de una nueva edición de “Volver a la canción”, una propuesta que celebra la música local y que en su quinta entrega contará con la participación de los artistas sanjuaninos Rodri Cactus y KBSONIA.

El ciclo, es una producción del Chalet Cantoni que busca seguir fortaleciendo la difusión de la música y el talento local, consolidándose como un espacio cultural de referencia en la provincia.

En esta edición, el escenario recibirá a Rodri Cactus (Rodrigo Matteo Espinola), músico nacido en San Juan en 1994, quien inició su formación artística desde temprana edad y consolidó su carrera tras su paso por Canadá, donde comenzó a componer junto a músicos de distintos países. Con un estilo que fusiona pop indie y funk, el artista ha desarrollado una destacada trayectoria que incluye el lanzamiento de su EP “Por qué pasan ciertas cosas” en 2023 y una gira internacional autogestiva por México. Actualmente, se encuentra adelantando su próximo disco “Collage de emociones”.

También formará parte de la velada KBSONIA, compositora y cantante sanjuanina reconocida por su potencia vocal y una marcada identidad escénica. Su primer álbum, “Tu futuro” (2020), reunió canciones propias con la participación de diversos artistas, y actualmente trabaja en su segundo material, “Despierta”, una producción que fusiona pop y electrónica con influencias de tango y rock. A lo largo de su carrera, ha pisado importantes escenarios del país y fue convocada en 2025 para presentarse en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional del Sol.

El encuentro tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 21 h, en el Chalet Cantoni, ubicado en Avenida Libertador 3339 Oeste, en Rivadavia. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.