Viruela del mono: infectóloga sanjuanina detalla los síntomas y cómo evitar el contagio

La viruela del mono, virus que se transmite del animal al humano, es conocida en el ámbito de salud desde 1970, por lo que no es desconocida, pero está más presente en el continente africano. Si bien ha habido pequeños brotes durante los últimos años, la preocupación radica ahora en que han surgido casos, más que nada en Europa, donde no se ha podido detectar el nexo epidemiológico, es decir, se trata de pacientes que no han tenido contacto con otras personas con el virus ni registran viajes fuera de los límites del país. “El primer caso sin nexo se detectó en mayo, y cuando no hay nexo, se habla de transmisión comunitaria”, detalla la médica infectóloga sanjuanina, Beatriz Salanitro.