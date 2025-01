Video: un feroz viento Sur azotó a Iglesia y causó graves daños

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1878830079436038328&partner=&hide_thread=false El viento Sur azotó a Iglesia durante el fin de semana



Video gentileza: Diario Libre — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 13, 2025

El distrito de Las Flores fue uno de los más perjudicados, con la caída de árboles y postes de electricidad que provocaron preocupación y alarma en la comunidad local. Un incidente destacado tuvo lugar en la plazoleta junto al Automóvil Club Argentino, donde un enorme árbol fue derribado por las violentas ráfagas. El árbol no solo arrastró el tendido eléctrico, sino que también cayó sobre los juegos infantiles del parque, aunque, afortunadamente, no se reportaron heridos. No obstante, los daños materiales y el peligro que representan los cables caídos mantienen en alerta a los residentes.

Asimismo, en la calle que conecta Llano Alegre con Las Flores, varios postes de electricidad colapsaron, lo que agravó la situación en la región. Esto afectó el suministro eléctrico y generó riesgos adicionales para quienes transitan por esa vía.