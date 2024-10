Video: "Paredes" y "Otamendi" pasaron por San Juan y padecieron el viento Zonda

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1841208074377257025&partner=&hide_thread=false "Paredes" y "Otamendi" pasaron por San Juan y padecieron el viento Zonda



Video: TikTok macheernest11 pic.twitter.com/LDMvlR31s4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 1, 2024

"Eh, Paredes, ¿qué estás haciendo acá?", fue la respuesta que el doble del volante tuvo que contestar. "He venido a San Juan a ver el Pueblo Viejo que cumple 117 años. Saludos a La Rioja Chica y a los verdinegros", dijo el hombre.

Luego fue el turno del doble de Otamendi. El "parecido" del defensor dijo: "Acá estamos, juntando cables. Me tuve que venir de Portugal, no voy a jugar con el Benfica. Les he dicho que no me citen. Saludos a la Selección y a mi técnico".