Video: así fue el camino de Peter siguiendo los pasos de su hija Julia Horn en el Tres Marías

Hoy acompañamos y respetamos profundamente a una familia que, en medio del dolor más grande, ha decidido honrar la memoria de su hija de una manera especial. Subir al cerro en su nombre no solo es un tributo a su vida, sino también una forma de mantener viva su esencia, su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Como dijo su padre, "Aunque nuestros corazones están llenos de dolor en este momento, no debemos llorar su partida, sino celebrar la vida. Sé que eso es lo que Julia hubiera deseado" Peter Horn (papá de Julia) Con todo nuestro respeto y cariño, los acompañamos en este momento tan significativo.

