Vacaciones de verano: cuánto cuestan los alojamientos en San Juan y el nuevo modo de reservar

En cuanto a los precios, los operadores turísticos aseguran que son muy variables, teniendo en cuenta los distintos tipos de alojamiento que se ofrecen y los servicios con los que cuentan. A pesar de eso, ofrecieron los valores promedio.

A continuación, los precios de los alquileres y modos de pago, en cada departamento:

* Calingasta:

“Por el momento, la gente está consultando mucho, pero la mayoría no está reservando. Notamos que, quienes se animan a reservar, este año lo hacen por 3 ó 4 días, un tiempo inferior al de las temporadas anteriores”, comentó Ramón Ossa, desde la Cámara De Empresarios del departamento.

calingasta.jpg

En cuanto a los precios, afirmó que, “he visto de todo, precios en dólares y también en pesos argentinos. Precios altos y precios más bajos. Es que está todo tan variable que es difícil hoy en día poner un valor a las cosas. Además, actualmente hay mucha variedad de ofertas y los valores dependen del tipo de alojamiento, ya sea cabaña, posada, hostel”.

Aclarando eso, el precio promedio están entre los $50.000 y los $80.000 por día, para 6 personas. En tanto que, se puede conseguir alojamiento para 4 personas, por precios de entre $30.000 y $70.000. Mientras que, hay posadas en las que se puede conseguir hospedaje pagando 100 dólares diarios por persona.

“Hemos estado averiguando y vemos que los valores son similares a los de destinos como la Patagonia o el Norte argentino”, afirmó Ossa. Y contó que, “en general, en el caso de reservas, si se paga el 100 por ciento el valor queda congelado. Y, si se abona una parte, lo que queda se actualiza después a valor dólar del momento. Algunos tienen en cuenta el dólar blue y otros, el oficial. Yo, por ejemplo, trabajo tiene en cuenta el oficial según lo publicado por el Banco de la Nación Argentina, pero no todos hacen lo mismo”.

* Iglesia:

Mientras en el departamento celebran que la temporada de actividad náutica en el Dique Cuesta del Viento abrió el pasado 12 de octubre, y eso ya se empezó a notar en la llegada de turistas, la subdirectora de Turismo del departamento, Fany Pernas, aseguró que “ya estamos tomando reservas para noviembre, diciembre y enero”.

Iglesia 1.jpg

Al tiempo que, sobre los valores de los alojamientos sostuvo: “Son variables porque tenemos un rango muy amplio de ofertas y los valores tienen que ver con la calidad y cantidad de los servicios que se ofrece”. Sin embargo, ofreció un listado de los valores de alquiler temporario promedio en el departamento:

- Para 2 personas: entre $12.000 y $30.000

- Para 4 personas: entre $20.000 y $40.000

- Para 6 personas: entre $40.000 y $60.000

- Hostels: entre $6.000 y $9.000 por persona.

- Camping: desde $3.000 por persona

Al mismo tiempo, afirmó, “es importante que la gente averigüe, porque los complejos ofrecen además promos en cuanto a la cantidad de personas o de días de reserva. Sumado a eso, hay distintas opciones de pago, en cuotas, con tarjeta y a través de billeteras virtuales”. Para acceder a esa información, los interesados pueden consultar en este link.

iglesia 2.jpg

“Después de las elecciones estamos notando mayor movimiento. Por lo general, si la gente paga la totalidad se congela el precio. Y si no, el valor que resta se calcula después teniendo en cuenta el precio del dólar en el momento. De ese modo, no se genera pérdida para el prestador ni hay abuso de precio para el cliente”, afirmó Pernas.

* Jáchal:

Desde el área de Turismo del departamento, Rosana Illanes aseguró que, allí los emprendimientos ya cuentan con un 90 por ciento de reservas para fin de año.

jachal 1.jpg

Y agregó: “Los precios varían siempre de acuerdo a los servicios que se ofrece. Por ejemplo, las casas de campo suelen tener valores más elevados y en el caso de las cabañas, si tienen pileta, también”.

Sin embargo, aseguró que, en general los precios van desde los $15.000 diarios en un espacio para 5 personas, en adelante.

* Turismo rural en los departamentos aledaños al Gran San Juan

En los últimos años se ha notado un importante incremento en la cantidad de opciones de alojamiento en el área del llamado “turismo rural”, en los departamentos aledaños al Gran San Juan, como Zonda, Ullum o Pocito.

posada de angel zonda 2.jpg Alojamiento en Zonda.

Desde ese sector, Nora Cabrera, presidente de la Cámara Turismo Zonda, comentó que, “acá la actividad está como en toda la provincia, floja. Consultas hay, pero tampoco podemos aventurarnos, está muy difícil pactar”. Como el resto de los operarios, Cabrera aseguró que, los precios son muy variables dependiendo de los servicios que se ofrece. Más allá de que aclaró, “hay mucho desfasaje”, sostuvo que los precios promedio varían entre los $20.000 y los $30.000 en alojamientos de 2 a 4 personas.

Por su parte, Marta Ovalles, de la Cámara Turismo de Pocito, comentó que, “más o menos hay consultas, pero está muy difícil coordinar el precio. La gente se muestra interesada, pero en general no hay reservas concertadas. Lo que se está dando es complejo para todos y, por ahí, se está hablando mucho entre quien alquila y el cliente para llegar a un precio. Por eso, no puedo aventurar a hablar de precios. No hay tarifas únicas”.