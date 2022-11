Una sanjuanina en Qatar: cuánto cuesta comer, moverse y las costumbres del país mundialista

Mariela habló con Tiempo de San Juan y contó con qué se encontrarán los sanjuaninos que lleguen a ese país para disfrutar del Mundial Qatar 2022. Una buena, al calor ya estamos acostumbrados. Una mala, nuestro peso devaluado.

Las Katara Towers donde trabaja la sanjuanina.

El departamento de la sanjuanina está en Doha, que es donde se asienta la mayoría de la población. Su trabajo, es en la Capital, en la Ciudad de Lusail conocida como la "ciudad inteligente".

"El hotel donde trabajo tiene 37 pisos y hay partes que todavía están en etapa de construcción, tiene la forma de dos medialunas", detalló la profesional. En el hotel, Mariela es la traductora, se maneja en inglés y funciona como operadora telefónica. "Todos los huéspedes que necesitan algo o tienen algún problema los atiendo, soy el nexo entre ellos y el hotel", explica Mariela.

"No me imaginaba, no dimensionaba lo que iba a ser pero, tampoco dimensionaba que el hotel es el anfitrión de todo lo que es la FIFA, están todos", cuenta asombrada la sanjuanina.

Qué se puede hacer y qué no en Qatar

Según la traductora, siempre que "te portes bien" no tendría que haber ningún problema. "Hasta ahora me enteré nada más que metieron presos a dos argentinos que andaban revendiendo entradas. Acá vas a la cárcel unos días y después te deportan a tu país, sin mucha vuelta. Las leyes son más duras", sostiene la joven.

"Veo gente que se queja y dicen que no van a venir pero es un país normal. Nosotros porque estamos acostumbrados al quilombo que es Argentina y a hacer lo que nosotros queremos pero acá el orden público se respeta. No vas a ver borrachos en la calle gritando, ni gente robando, es muy seguro. Las leyes se cumplen", revela Mariela. En Qatar, según la sanjuanina, no están acostumbrados a ver peleándose en la calle o borrachos. "Hay que portarse bien nada más pero a ellos les encanta que los argentinos seamos tan pasionales con el fútbol", dice.

Con respecto a la vestimenta, Mariela afirma que hay "mucho prejuicio" y que, en realidad, en Qatar las mujeres se pueden vestir como gusten.

"Hay mucha ignorancia, yo misma he sido bastante ignorante y criticaba y la verdad que al venir y tener la mayoría de mis compañeras de trabajo musulmanas me explicaron y ellas no usan Burka. De hecho, muestran sus hombros", afirma Mariela.

Según la sanjuanina, el único problema que podemos llegar a tener por salir muy descubiertas es la insolación ya que el calor es muy fuerte. "Por ahí te pueden llegar a mirar los hombres porque no están acostumbrados pero nadie te va a hacer nada. Las mujeres qatarís están muy interesadas en la moda y por ahí abajo del burka usan vestidos Versace y Dior, ellas tienen un poder adquisitivo muy alto", asegura.

Cuánto cuesta comer afuera en Qatar

Que Qatar es una ciudad carísima no es una novedad pero hay algunos lugares en donde la comida puede salir bastante más barata si se tiene la información adecuada.

"La verdad que no es barato vivir acá porque el nivel de vida es elevado. Los mismos ciudadanos tiene un poder adquisitivo bastante importante. Acá no hay restaurantes de 'medio pelo'. Tal vez hay algún que otro lugar en Souq Waquif donde se puede encontrar comida más barata", explica la traductora.

WhatsApp Image 2022-11-16 at 18.32.16 (1).jpeg En el Souq Waquif se pueden comprar artesanías típicas de Medio Oriente y comer un poco más barato que en un restaurante.

Estos Souq Waquif son una especie de mercados centrales con puestos donde venden antigüedades y hay algunos lugares para comer por 3 riyals (moneda qatarí), lo que equivale a un dólar estadounidense.

"Los restaurantes acá van desde los 250 riyal que son unos 100 dólares para arriba, pueden costar hasta 500 o 1000 dólares los platos", advierte Mariela.

WhatsApp Image 2022-11-16 at 18.32.18.jpeg Un restaurante típico qatarí está repleto de lujos.

Cómo llegar a los estadios donde se jugarán los partidos

Si hay algo que caracteriza a los ciudadanos y ciudadanas de Qatar es su sentido de la hospitalidad. "Son muy buenos anfitriones", dice Mariela. Así las cosas, el Gobierno decidió que mientras dure el mundial el transporte en metro será gratuito para todos.

En Lusail donde trabaja la sanjuanina, está el estadio donde se jugará el primer partido y la inauguración del Mundial. Sin embargo, trasladarse a todos los estadios no lleva más de unos 30 minutos, además con la decisión del pasaje gratuito, directamente no costará nada moverse por la ciudad mientras dure el mundial.

"Por el Mundial el metro va a ser gratis y va a funcionar hasta las tres de la mañana. Si te aprendés las combinaciones conviene moverse en metro o tranvía. Además, un Uber acá no sale nada", remarca Mariela.

Cuántos grados hace en verano y cuántos en invierno

Por fin una buena. Los sanjuaninos vamos muy preparados para soportar el calor arrasador de Qatar. En verano las máximas pueden alcanzar los 56° y en invierno se mantiene en 28°. "Acá las estaciones son dos, verano tranquilo y verano arrasador", bromea la sanjuanina.

En este momento, Qatar atraviesa el invierno y la temperatura diaria es de unos 28°. "En todos los lugares tenés aire acondicionado, incluso en mi casa tenemos hasta en la cocina. El Gobierno te provee los aires y el agua", sostiene Mariela que ha visto aires acondicionados hasta al aire libre. Sobrevivir en el desierto ha convertido estos aparatos en un artefacto de primera necesidad.

La sanjuanina conoce casi todo sobre Qatar a 5 meses de estar viviendo allí pero, a pesar de tener todo cerca, no podrá ver el Mundial. "Me encantaría pero tengo que trabajar. Igual seguro iré a alguna Fan Fest", concluye.