Una sanjuanina confesó que se "chapó" a Marcos, el ganador de Gran Hermano

El primer dato lo dio en octubre de 2022, cuando recién empezaba la competencia. Ese día, Josefina Barcelona utilizó su cuenta de Twitter y contó "un día random en mi vida: gracias a tw me acabo de dar cuenta que hace unos años me bajé a uno de gran hermano"

Si bien en esa oportunidad no se animó a decir de quién hablaba, este martes utilizó la misma red social y confesó que se trataba de Marcos y contó en qué circunstancias lo conoció.

Lee más: Cami Homs dejó muy mal parado a Rodrigo De Paul: "En la intimidad..."

"Ok va el chisme para mis amichas: fue en 2019 una noche que tocó duki en pueblo límite, fue un chape Bariloche y nos pasamos ig y nunca más nada. Me seguía, pero cuando me sonó la cara en tw me fijé y me había dejado de seguir :(. La que quiera creer que crea y la que no envidie nomas", escribió Josefina, que en Twitter se identifica como rocketqueen. "Ok va el chisme para mis amichas: fue en 2019 una noche que tocó duki en pueblo límite, fue un chape Bariloche y nos pasamos ig y nunca más nada. Me seguía, pero cuando me sonó la cara en tw me fijé y me había dejado de seguir :(. La que quiera creer que crea y la que no envidie nomas", escribió Josefina, que en Twitter se identifica como rocketqueen.

"Ok va el chisme para mis amichas: fue en 2019 una noche que tocó duki en pueblo límite, fue un chape Bariloche y nos pasamos ig y nunca más nada. Me seguía, pero cuando me sonó la cara en tw me fijé y me había dejado de seguir :(. La que quiera creer que crea y la que no envidie nomas", escribió Josefina, que en Twitter se identifica como rocketqueen.

gh.jpg

Marcos volvió a Salta tras consagrarse campeón de Gran Hermano

Este martes, el campeón de Gran Hermano emprendió su vuelta a Salta, donde los fans lo esperan para recorrer su suelo con el gran título que le otorgó el público con su voto. Pero un emocionante momento se vivió antes de que el joven de 22 años se subiera al avión: se encontró con Mora, la mascota de la casa que adoptó. La cachorra ingresó al programa junto a su hermano, Caramelo, y rápidamente se ganó los corazones de los participantes. De inmediato el salteño se postuló para cuidar al animal y fue así que ambos abandonaron la casa juntos.