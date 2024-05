Una reconocida escritora sanjuanina cruzó a un conductor de OLGA: "Una falta de respeto"

Comunicado El pésame de Milei a la ex directora del Marcial Quiroga y su familia por la muerte de su sobrino en la Franja de Gaza

"Estuvimos en Olga mi hija Milagros y yo. Buenísima la onda de Gime Accardi, Homero Pettinato y Juli Coria. Toto Kirzner hizo un comentario desafortunado que en ese momento digo 'bueno lo dejo pasar' y hoy me está pidiendo la visibilización", dijo Araya en un video que subió a su perfil de Instagram.

Toto Kirzner es el hijo de Adrián Suar y Araceli González y al ver a Ale en la puerta de Olga dijo al aire "la señora parece un bolo de Jurassic Park".

Cabe destacar que tanto Suar como González tienen la misma edad que la escritora sanjuanina y esto fue tenido en cuenta por ella a la hora de hacer su descargo.

"Para Toto Kirzner parezco un bolo de Jurassic Park. Tengo 55 años, los papás de Toto tienen 56. Uso canas, tengo arrugas, no sé cuál sería el punto, no lo entiendo todavía, si me lo quieren explicar", se despachó Ale.

Para la autora sanjuanina el comentario de Toto haciendo referencia a su edad fue "una falta de respeto y ciertamente un abuso de poder", dijo, y agregó "porque tener un micrófono y decir lo que pinte para generar audiencia y ser gracioso no está bueno. Todo lo demás genial pero eso estuvo muy desprolijo", cerró la escritora.

El video fue colgado en su perfil de Instagram según ella explicó para abrir el debate. ¿A vos qué te pareció el comentario de Toto?