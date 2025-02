Un querido conductor de la TV sanjuanina dijo adiós: "Es difícil despedirme"

Además, indicó que continuará trabajando en el canal con el noticiero de la tarde-noche.

Embed - on Instagram: "NO, NO CONDUCIRÉ ¡QUÉ TARDE! Aquí va. Es difícil despedirme de un ciclo que fue hermoso. Más allá de los equipos que se formaron, siento que este programa llevaba mi sello a fuego. Sin embargo, este año no estaré en él. Siempre tuve la camiseta puesta de este proyecto, como de todos los que integro. No falté un solo día: siempre estuve produciendo, invitando, inventando, conduciendo o poniéndole el corazón. Este año me espera un nuevo desafío y es el noticiero de las 20 . Espero poder disfrutarlo como a mí me gusta. Agradecido a TELESOL por esta enorme oportunidad. Hay un ¡gracias! muy especial a una persona que confió en mí desde el primer minuto: Juan Carlos Castano, mi productor de la tarde. Todas las locuras que se me ocurrieron fueron cumplidas. No me guardé nada. Lo di todo. Me quedo con un ciclo que fue exitoso y tuvimos un montón de televidentes. Leímos cada mensaje porque para nosotros la opinión de la gente – buena o mala – jamás es un “relleno” dentro del esquema de un programa. Agradecidísimo a todo el equipo desde compañeros/as de conducción, hasta camarógrafos, sonidistas y la gran ORI. Esto tiene pinta de despedida, pero no lo es. Yo sigo con el noticiero en el canal, al que espero honrar, siempre aprendiendo y mejorando. Lo que pasa es que cuando uno ama tanto y hay una despedida así es sentir que una parte del corazón quedará allí. ¡GRACIAS TOTALES, FELIZ Y ORGULLOSO DE LO CONSTRUIDO!" View this post on Instagram A post shared by (@facundomerenda)

El posteo

Es difícil despedirme de un ciclo que fue hermoso. Más allá de los equipos que se formaron, siento que este programa llevaba mi sello a fuego. Sin embargo, este año no estaré en él.

Siempre tuve la camiseta puesta de este proyecto, como de todos los que integro. No falté un solo día: siempre estuve produciendo, invitando, inventando, conduciendo o poniéndole el corazón. Este año me espera un nuevo desafío y es el noticiero de las 20. Espero poder disfrutarlo como a mí me gusta. Agradecido a Telesol por esta enorme oportunidad.

Hay un ¡gracias! muy especial a una persona que confió en mí desde el primer minuto: Juan Carlos Castano, mi productor de la tarde. Todas las locuras que se me ocurrieron fueron cumplidas. No me guardé nada. Lo di todo. Me quedo con un ciclo que fue exitoso y tuvimos un montón de televidentes. Leímos cada mensaje porque para nosotros la opinión de la gente – buena o mala – jamás es un “relleno” dentro del esquema de un programa. Agradecidísimo a todo el equipo desde compañeros/as de conducción, hasta camarógrafos, sonidistas y la gran ORI.

Esto tiene pinta de despedida, pero no lo es. Yo sigo con el noticiero en el canal, al que espero honrar, siempre aprendiendo y mejorando. Lo que pasa es que cuando uno ama tanto y hay una despedida así es sentir que una parte del corazón quedará allí.

¡GRACIAS TOTALES, FELIZ Y ORGULLOSO DE LO CONSTRUIDO!