Un día como hoy pero hace diez años, una mujer se subía a cococho de Sarmiento y generaba repudio en redes

La imagen comenzó a circular por redes sociales y a través de WhatsApp y generó todo tipo de repercusiones, en su mayoría negativas. Todos "pedían la cabeza" de la mujer que osó profanar la representación a escala del gran maestro.

montando a Sarmiento.jpg

En la foto se podía ver a una mujer muy sonriente, en plena madrugada, subida arriba de los hombros del prócer sanjuanino.

Mónica Arturo, quien en ese momento era directora de la Casa Natal de Sarmiento no lo dudó ni un segundo y radicó la denuncia.

Seis meses después del episodio, en marzo, el juez de faltas Ricardo Grossi Colombo, había llegado ya a un veredicto: 6 días de arresto y una multa de $3.000 para la bromista de 22 años, oriunda de Albardón. "Profanó la imagen de un prócer con un tratamiento ultrajante e irrespetuoso", dijo visiblemente molesto el magistrado que la condenó.

Otras fotos polémicas con la estatua de Sarmiento

La mujer que terminó penada por la ley no fue la única que se vio "inspirada" a tomarse fotos con la estatua de Sarmiento. De hecho, hubo otras dos imágenes que se viralizaron y también generaron un repudio generalizado.

Una fue la de una chica que, luego del episodio, y ante el temor de sufrir el mismo destino que la albardonera, tuvo que salir a pedir disculpas por tomarse una foto simulando un acoso con la figura.

sarmiento 3.jpg

"Holis q despelote lo de la fotoo.... pido disculpas xq estuve mal en hacerlo pero lo q comentaron no es verdad yo no lo hice con intención ni de burlarme ni de romper la imagen.... fue solo una foto sacada imprevista creo q hay gente q hace cosas peores y q no dicen nada", escribió en su perfil de Facebook.

Otro caso fue el de estos dos adolescentes, que también decidieron bromear con la imagen del prócer.