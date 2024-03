Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan pusieron el grito en el cielo por los despidos

En declaraciones radiales, Carlos Ordóñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, señaló que las tres personas despedidas eran empleados contratados que se encontraban prestando funciones al organismo desde el 2020. “El Gobierno nacional había decidido dar de baja contratos del 2023 pero después puso en revisión todos los demás contratos hasta el 31 de marzo. En eso, se iba a evaluar el desempeño, la función, pero eso evidentemente no se hizo. Es preocupante que el Presidente se ponga contento con los despidos”, dijo a los micrófonos de Estación Claridad.

La preocupación de los empleados de Vialidad Nacional no solo es por los despidos que puedan darse en el futuro, sobre todo de aquellos que no se encuentran en planta permanente. Desde el cambio de gestión, la repartición se encuentra sin autoridad local, por lo que no hay ninguna voz autorizada. A eso se suma la falta de recursos que están registrando.

Durante el reclamo, los tres empleados despedidos estuvieron presentes, y recibieron el apoyo de sus compañeros; mientras que en asamblea no se descartó participar del reclamo a nivel nacional como tomar medidas de fuerza en el caso que continúen los despidos. “Estamos en situación de alerta”, remarcó Ordóñez.