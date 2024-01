Tormentas en todo el país, pero ¿va a llover en San Juan?: qué dice un especialista

“Por el momento en San Juan no tenemos agua precipitable en la atmósfera. Los frentes precipitables que están afectando al país llegan desde el Atlántico y los núcleos de tormentas se han ido al Litoral, al centro de Córdoba y a la Pampa Húmeda. Mientras, a nosotros sólo nos están rozando. Por otro lado, los mecanismos que tuvimos anteriormente y traían humedad no están activos y está muy seca la atmósfera como para que precipite”, indicó el climatólogo Germán Poblete sobre el motivo por el que estos fenómenos no están afectando a la provincia.