Susana y Jorge, los vendedores del Quini 6 de los $72 millones y sus sospechas sobre el ganador

Hace poco más de 2 años que Susana tiene la agencia en el local de Córdoba al 1746 Oeste, justo ante de Paula Albarracín de Sarmiento, y menos de tres años que inauguró su papel como dueña de la agencia. “Yo siempre trabajé como empleada en una agencia de Rawson, pero hace un tiempo, mi papá me ayudó para que nos pudiéramos poner nuestra propia subagencia. Y ahora, por fin, vendimos el primer premio grande”, celebra la mujer de apellido Navarro, parada al lado de su esposo Jorge Oliva, desde atrás del mostrador.

quini 3.jpg

A pesar de que el resultado del sorteo se conoció durante la jornada del sábado pasado, antes de la Nochebuena, la pareja se enteró de que habían vendido el premio recién en la mañana de hoy martes. “Siempre, por la mañana, nos mandan los resultados de la Caja de Acción Social y ahí nos informaron que habíamos vendido un premio. Yo lo miré y primero no le di importancia, porque pensé que eran $72.000, recién después me di cuenta de que era un premio millonario. La verdad es que una alegría”, confía la agenciera.

El premio del Quini 6 que salió en San Juan pertenece a La Segunda, que tuvo además otros dos ganadores, de Santa Fe y Buenos Aires. Los números del sorteo fueron: 36-21-40-42-12-06 y cada uno de los afortunados se quedará con $72.070.894,56.

Ni bien se dio cuenta de la novedad, Susana les contó las buenas nuevas a su marido y a los dos hijos que comparten. Abrieron la agencia, pusieron los carteles escritos a mano y comenzó la tarea de revisión. “Me fijé en los números que juegan los clientes habituales para avisar si era necesario, pero ninguno coincide con los ganadores”, cuenta la mujer.

quini 4.jpg

Y agrega: “Tampoco ha venido nadie a decirnos que ganó. Mi sospecha es que es un cliente casual porque, por la zona, esta es una agencia de paso y el sábado llega muchísima gente que no conocemos. Y si no es muy conocido ni va a venir, porque hoy en día, como están las cosas, los ganadores no se muestran, prefieren resguardarse”.

En cuanto al premio estímulo que recibirán por ser los vendedores de la boleta ganadora, correspondiente al 1% del premio, Susana y Jorge aseguran que aún no saben qué harán. “Yo soy jubilado y está difícil”, confía Jorge. Y Susana comenta: “Seguro pagaremos deudas”.