Ser docente universitario en San Juan, en la voz de quienes forman a los futuros profesionales

Cada 15 de mayo se conmemora el Día del Docente Universitario , una jornada que invita no solo a poner en valor el trabajo que realizan sino también a visibilizar las luchas que lleva este sector adelante. Tiempo de San Juan dialogó con tres docentes de la UNSJ, quienes compartieron sus visiones en torno a lo que implica la profesión, los desafíos a atravesar y cómo se podría mejorar la vocación de compartir y enseñar.

Mónica Chacoma es primera generación universitaria en su familia, lo que para ella no solo representa un orgullo sino también una conquista muy grande. Se topó con la universidad terminando el secundario y si bien comenzó con Historia, dio un giro para cursar Sociología, carrera que le brinda hasta la actualidad una satisfacción inconmensurable. Ser docente fue un viaje progresivo en el que pasó por diversas instancias, compartiendo no solo con el ámbito universitario, sino también en el secundario.

Daniel Gimeno hizo su carrera y toda su formación de la mano de la educación pública, por lo que estar hoy como docente en el Departamento de Comunicación de la FACSO le genera un sentimiento más que especial. Los primeros pasos en la carrera docente comenzaron como adscripto y asegura que siempre se vio en ese rol. “La vocación fue una de mis primeras motivaciones”, indicó.

Andrés, Mónica y Daniel analizaron desde sus roles como docentes activos de la UNSJ el papel que tienen en el aula y el reto de formar profesionales en un contexto donde la universidad pública forma parte de fuertes ajustes y criticas de parte del gobierno nacional.

Los desafíos de ser docente universitario en la actualidad

Si bien toda persona que se desempeña como docente tiene una gran responsabilidad en sus manos, ya que su principal tarea es compartir conocimientos y asegurarse que del otro lado se logre comprender y entender, en el caso del nivel universitario la formación está apuntada a futuros profesionales, por lo que la responsabilidad es mayor.

Los tres docentes aseguraron que son varios los desafíos que deben enfrentar en las aulas. “Entenderse como docente universitario es entender que se tiene la responsabilidad en la formación no solo de profesionales, sino de personas comprometidas. Creo que no sirve gestar profesionales que sean meras herramientas de un sistema que no tiene en cuenta el desarrollo de la sociedad. Deben existir una arte humana y comprometida, siendo actores de cambio”, destacó Andrés.

Encontrar puntos de encuentros, acompañar el alumnado e interrumpir las lógicas cotidianas son los principales desafíos para Mónica. Todo esto, similar a lo que señaló Andrés, se debe hacer desde una responsabilidad consciente, entendiendo que se comparte en un contexto de formación académica, sin dejar de lado las problemáticas sociales, los nuevos escenarios laborales y la necesidad de cubrir nuevas competencias.

Sin duda uno de los escenarios más complejos que debe enfrentar el docente universitario es precisamente ser docente universitario en un país donde este rol es cuestionado y menospreciado por el Ejecutivo Nacional y, por ende, por una parte de la sociedad. “Hay que mantener una lucha colectiva por la conquista de derechos y deberes en el ámbito de la educación superior. Ese es un gran desafío”, remarca Daniel.

El auge de la IA en la educación, ¿un arma de doble filo?

Que la tecnología se ha vuelto indispensable en la educación ya no se discute, sobre todo luego de la pandemia. Pese a que la accesibilidad no es para todos por igual, la virtualidad está cada vez más presente en la formación. Pero con el auge de la IA en herramientas como el ChatGPT, por ejemplo, puede ser un dolor de cabeza para el docente si no se encuentra preparado y formado para incorporarla sin que se vuelva una enemiga.

“Los docentes somos eternos estudiantes”, detalló Daniel. El perfeccionamiento constante llevará a que estas herramientas se puedan incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera correcta, y como remarca Mónica: “La IA implica ser consiente que hay una diversidad y adversidad de formas y modos de aprender”.

¿Qué falta en la docencia universitaria?

Para Andrés escasean los espacios de articulación donde se puedan debatir las problemáticas actuales dentro del aula. “En el atropello de los semestres no se da porque hay mucho trabajo, pero sería propicio tener espacios de debate. Debatir las problemáticas es algo que no se debe dejar de dar”.

Por su parte, para Mónica falta comprender que no todos los que llegan a las universidades vienen con las mismas fortalezas y oportunidades. Así como le sucedió al ser una estudiante de primera generación, hoy en día se siguen sumando alumnos que están en esa categoría. “No todos tienen la misma posibilidad de acceder a un teléfono, a la virtualidad y a la IA. La universidad tiene el mandato histórico de ser convocante a todos los sectores sociales y el mandato de poder buscar estrategias pedagógicas y didácticas desde y en las aulas para convocar a estos sectores sociales que llegan desprotegidos. Hay que ser consciente de esto al momento de estar frente al aula, para no dejarlos de lado”.

“Tenemos muchas cosas que solucionar”, asegura Daniel, poniendo el foco en la importancia de fortalecer vínculos entre la universidad y la comunidad. “Creo que ahí está el secreto. Hoy más que nunca la universidad tiene que fortalecer lazos sociales que se vayan consolidando en el encuentro de saberes y la comprensión de los tiempos que nos toca vivir y la construcción colectiva de lo que creemos como unidad”, finalizó.

El hecho que dio origen al Día del Docente Universitario

La fecha se designó ya que recuerda lo que fue el “Correntazo”, un movimiento de protestas que incluyó manifestaciones y huelgas en la ciudad de Corrientes. Se produjo en 1969, en el medio de un clima de tensión y de protestas generalizadas contra la dictadura militar liderada por Juan Carlos Onganía.

El 15 de mayo de 1969, la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) convocó a una movilización masiva al rectorado contra Carlos Walker, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste. El motivo: los grupos movilizados denunciaron la intención del rector, en complicidad con el gobierno provincial, de privatizar el comedor universitario.

La protesta fue violentamente reprimida. En los alrededores a la Plaza Sargento Cabral, un vehículo policial abrió fuego directamente contra los estudiantes, produciendo la muerte del joven Juan José Cabral y hubo varios heridos.

La gesta, denominada con el tiempo el Correntinazo, marcó un punto de inflexión en la historia argentina, ya que para algunos historiadores significó el principio del fin para la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Finalmente, la lucha estudiantil consiguió que no se privatizara el comedor de la universidad. Anteriormente, se había anunciado un aumento del 500% en los precios del comedor. Dos años después, en 1971, se consiguió derogar el ingreso eliminatorio en la Facultad de Medicina.