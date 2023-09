Se robaron a Bonito, un perrito acompañante de terapia de una nena sanjuanina

image.png

Bonito es de color blanco con manchitas negras y tiene apenas cinco meses. Su familia pide ayuda para recuperarlo, pues además de ser su mascota, es acompañante emocional de uno de sus integrantes.

"Segunda noche sin dormir, mi hija de 9 años pasa la noche en vela esperando que dejen en la puerta su perro, que para nosotros NO ES "SOLO UN PERRO" es mi hijo es un miembro más de nuestra familia y sin él no estamos completos, se que muchos no lo entienden porque no fueron bendecidos por la vida en poder amar a un animal pero también se que hay mucha gente buena y que entiende perfectamente esta situación de padecimiento, angustia, impotencia pero sobre todo mucho dolor...a esa gente buena de buen corazón les pido que sigan compartiendo para que en algún momento podamos dar con los delincuentes que se llevaron a mi Bichito Por favor NECESITAMOS QUE VUELVA!!!", escribió Paola Arias en su cuenta de Facebook.

Ante cualquier información comunicarse al al 911 o al 264-4561767. Ofrecen recompensa.