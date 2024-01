¿Se puede amar a dos personas a la vez?

En cambio, el enamoramiento es otro estadio del amor un tanto diferente. Se suele considerar que esta es la primera fase de una relación de amor, un momento previo que se caracteriza por sentir una gran atracción física, por tener los sentimientos a flor de piel, por sentir las típicas “mariposas” en el estómago, etcétera. Es ese primer momento de una relación en la que el otro está idealizado y en la que solo se ven las cosas buenas que te aporta una persona.

En este punto estamos en un momento del amor en el que las dos personas aún no se conocen del todo bien; conocen solo una parte, la parte buena y bonita, la parte más “enamorable”. Con el tiempo, ese torrente de emociones se irá aplacando y será entonces cuando, o bien surja el amor de verdad, o bien la relación se termine.

Tenemos que puntualizar que hay parejas que con el tiempo y los años siguen igual de enamoradas que el primer día, creándose un estado conjunto de amor y enamoramiento que se consolida y crece día a día.

Tampoco se debe confundir el amor con el deseo sexual.

Mientras el primero es un sentimiento desmedido de afecto por una persona donde la atracción es profunda y genuina, el segundo tiene que ver con un impulso de índole sexual donde se busca obtener una gratificación física inmediata.

El deseo es un impulso que nace de inmediato ante un estímulo externo que nos parece excitante o nos atrae. Además, la consumación del deseo suele darse de manera inmediata ante la experimentación de este sentimiento. Por tanto, no requiere de un período de tiempo más prolongado como ocurre con el amor.

En el caso del amor, como hemos comentado, se busca crear una unión fuerte y duradera que implica profundizar en los sentimientos y emociones propias y de la otra persona. Esto significa conocer de verdad a la pareja, sus miedos y vulnerabilidades, al tiempo que se deja ver el auténtico “yo”.

Como saber si es Amor o enamoramiento

Después de esta introducción de conceptos la clave está en: ¿cómo saber si estás enamorado o amas? ¿Qué diferencias concretas hay entre el amor y el enamoramiento?

Después de muchos años de trabajo e investigación, de análisis y terapia, podemos decir que se podrían identificar una serie de puntos en los cuales se diferencia entre amor y enamoramiento:

Ø El enamoramiento nace al sentir una atracción hacia una persona y por la cual dejamos caer las “barreras” que nos separan del resto de individuos. Mientras que el amor nace una vez has conocido a la otra persona realmente.

Ø En el enamoramiento tenemos la sensación de que hemos creado una conexión especial con dicha persona, por lo que compartimos con ella nuestros sentimientos y pensamientos más internos. En el amor, el abrirse con la otra persona es a consecuencia de la confianza creada entre ambos.

Ø Se produce un cambio químico en nuestro organismo biológico. Gracias a este cambio la persona enamorada se siente feliz y de buen humor. El amor ya no da lugar a estos procesos orgánicos.

Ø Durante esta fase, la persona enamorada tiene la sensación de que la persona de la cual está enamorada es perfecta y que es la más maravillosa del mundo. Se considera este punto como la mayor diferencia entre ambos conceptos.

Ø Se empieza a sentir el concepto de amar cuando se deja de estar enamorado en esta fase inicial ya que para amar se requiere un tiempo para conocer a la otra persona, tanto lo bueno como lo malo, tanto los defectos como las virtudes.

Ø El amor parte de la base de la realidad, donde dejas de ver a tu pareja de manera idealizada, aun así, puedes verla siempre ideal.

Ø Se considera que para amar a una persona hay que poner en una balanza lo bueno y lo malo de ella y después amarla.

Ø Mientras que el enamoramiento es el primer contacto con la otra persona, el amor nace de la convivencia real con ella. Del compartir y recibir. De vivir intereses y sueños de manera compartida.

Ø El enamoramiento puede no ser del todo reciproco, el amor ha de serlo. No se puede amar a alguien que no te ama. En el enamoramiento la idealización puede hacer que aceptes que tu pareja no te quiera tanto como tú a ella, sin embargo, si amas a alguien y esa persona no se interesa en ti, experimentarás una sensación de frustración

Ø En la fase de enamoramiento las personas sienten cariño y admiración hacia la otra persona, mientras que en el amor estas sensaciones desaparecen para dar lugar a lo que se conoce como el apego.

Tomaruna decisión

Por lo general, cuando alguien vive dos historias de amor paralelas, tiene que acabar decidiéndose. No es posible que ambas prosperen porque no se puede estar haciendo planes de futuro y proyecto de vida con las dos ya que es algo a priori incompatible.

Estas situaciones ocasionan y generan muchos problemas. Aunque al principio se viven con mucha excitación y complicidad y parece que es la situación perfecta, con el tiempo no es viable y supone un gran sufrimiento para todos.

Si entendemos que amar a una persona es quererla y desear lo mejor para ella, entonces en este sentido y por definición, no es posible amar a dos personas a la vez, porque desear lo mejor para quien amamos no es compatible con disfrutar con otra persona, deseando estar juntos con ella, soñando, compartiendo, ilusionándonos, etc.

¿Qué hacer ante esa situación?

Cuando esa sensación de enamoramiento hacia otra persona aparece y nos confunde, es fundamental que reflexionemos sobre lo que estamos sintiendo y buscar la causa de ese deseo de estar con dos personas a la vez.

A veces sólo se trata de atracción física o de un enamoramiento superficial como consecuencia de un mal momento que estamos pasando o simplemente del deseo de volver a enamorarnos. En tal caso, debemos analizar serenamente y valorar si merece la pena arriesgar nuestra relación de pareja, por una ilusión o un deseo sexual no correspondido en tu historia de Amor.

Has de ser realista y no especular, ni ser egoísta, ni materialista porque ahí estará el inicio del dolor y el sufrimiento tuyo y de tu actual pareja. Si tras haber analizado nuestros sentimientos, llegamos a la conclusión de que realmente estamos en un dilema con dos personas, hemos de ser honestos y decidirnos cuanto antes, de lo contrario podríamos hacer mucho daño. Vivir dos historias desde la mentira y la manipulación es una situación que crea mucha ansiedad y desvirtúa el amor.

La fórmula mágica para una relación a tres.

Tradicionalmente hemos sido educados para la monogamia. El amor romántico siempre nos han dicho que consiste en que dos personas se quieran desde la exclusividad, y esta relación se prolongue en el tiempo por el vínculo del matrimonio, por los hijos nacidos entre ambos, por estatus social, o por muchos otros factores.

Pero existen otras formas de amar como vamos a ver que crean sorpresa y hasta rechazo por muchos sectores tradicionalistas, porque salen de esta regla. A nivel social se tiende a rechazar lo que se aparta de lo habitual, lo supuestamente “normal”. Pero, para cada vez más personas, lo que es más habitual, no tiene por qué ser necesariamente lo correcto, ni tampoco la única opción de tener una relación.

Existen muchas formas de amar que hoy se aceptan, y para algunos es la solución mágica al conflicto de tener que decidir entre una u otra persona, pero para poder acceder a este nivel de entendimiento en una relación, es fundamental la claridad y la honestidad ya que en un triángulo amoroso siempre habrá sufrimiento sino vamos con la verdad por delante.

Tipos de relaciones abiertas:

Abierta en lo emocional: pueden vincularse con otras personas, pero sin besos ni sexo

Abierta en lo sexual: se puede tener sexo con otras personas, pero no pueden vincularse emocionalmente.

También puede darse la combinación de ambas: relación abierta platónica, monogamish, intercambio de parejas, poli-amor….

Relación abierta platónica: Se permiten los coqueteos con otras personas, ya sea de forma virtual o presencial, pero sin llegar a tener sexo.

Intercambio de parejas: Ambos acuerdan que pueden tener relaciones sexuales con terceros dentro de un contexto ‘swinger’.

Monogamish: Esto es una relación semi-abierta, donde se permite que la pareja tenga encuentros con otras personas solo, por ejemplo, tres veces al año.

Poli-amor: Relaciones afectivo-sexuales con varias personas, es decir, tienes varios novios o novias

Siendo conscientes en una relación de lo que se plantea, ya se es libre de elegir una u otra opción que conlleve felicidad para todos sin engaños ni sufrimientos que es la verdadera clave del Amor y el enamoramiento.