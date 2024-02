Se cumplen 14 años del terremoto que paralizó a la Fiesta del Sol: el video del momento

Posiciones enfrentadas El cruce en redes entre un periodista y un ex candidato a intendente de Rivadavia

En medio de la situación, se escuchó decir al Chaqueño "está temblando, esto es San Juan". Soledad, quien estaba embarazada, sostuvo minutos después "que en ese momento pensé que alguien necesitaba una ambulancia. Después me dijeron que era un temblor. No me olvido más de San Juan".

Así se vivió el terremoto en la Fiesta del Sol