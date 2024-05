Sanjuanina de pura cepa: Cecilia Zunino, la empresaria que cautiva a Cuyo

Lo primero que abordó fue el motivo que le hizo dejar su tierra natal para instalarse en la vecina provincia: "Cuando falleció Héctor Estornell, el papá de mi hija Milagros y mi primer marido, me pareció que lo ideal era sacarla de San Juan y venirme a vivir a Mendoza. Ella tenía 11 años, creo que fue una buena decisión, y acá estoy. Después me casé con Adriano (Senetiner), estuvimos 20 años juntos hasta que falleció hace 6 meses".

image.png Adriano Senetiner y Cecilia Zunino en el casamiento de su hija Milagros con el español Francisco Javier Cocheteux. Foto: Diario Uno

"Mili hizo todo su secundario acá, estudió en la UBA en Buenos Aires, y de ahí terminó en Madrid haciendo un máster de Diseño, no era lo que había estudiado, porque había estudiado Economía. También había trabajado para Chandon y para un montón de empresas del vino, que es lo que realmente le encanta. Hizo otro máster en Marketing Digital, y se enamoró de un madrileño, y se quedó viviendo en España. Tengo dos nietos madrileños divinos, uno de 2 años y medio, Theo, y una beba de 2 meses, Nina", añadió Cecilia en un vertiginoso resumen sobre su familia.

A renglón seguido, y consultada sobre por qué decidió quedarse entre Mendoza y San Juan y no irse a vivir a Madrid con su hija, la empresaria dijo: "Mi vida está acá, voy a viajar todas las veces que mi hija me necesite, pero no podría no trabajar, me encanta tener mi trabajo, la vida está hecha de proyectos, no la veo de otra manera, no puedo parar con mis proyectos, con mis cosas, me encanta".

Cecilia se definió como una persona independiente: "Me gusta ser libre y tener vida propia. Pero a la vez soy muy apegada a mis afectos, a la gente que trabaja conmigo, dependo mucho de la gente que trabaja conmigo y para mí son parte de mi vida, no podría alejarme de la gente que trabaja conmigo. El grupo de trabajo que tengo, ya sea en la finca De Mi Campo o en la productora Aire, son parte mía".

image.png Cecilia es una defensora y propulsora de los cultivos orgánicos.

Precisamente con Aire lleva adelante distintos proyectos, algunos de más de 25 años como es el programa 'Estricta' en Canal 7 de Mendoza. En San Juan, siempre estuvo vinculada a Canal 8. En un primero momento a través de su ex marido Héctor Estornell -hijo de Jorge Enrique Estornell- y en la actualidad se encuentra detrás del programa 'Pensar San Juan', que conducen Osvaldo Benmuyal y María Silvia Martín.

Zunino confesó también que le encanta recibir invitados tanto en su casa de Barreal como en su finca de Agrelo, en Luján de Cuyo. "Soy súper sociable porque soy sanjuanina. En eso somos distintos a los mendocinos. Acá dicen que son montañeses, no sé qué diferencia hay entre San Juan y Mendoza, pero en San Juan somos súper sociables. Tenemos la casa abierta siempre. En mi casa de Barreal es igual. Una vez, después de la fiesta del ajo donde estaba el vicegobernador, le pregunté qué tenía que hacer al otro día y lo invité a almorzar. Aceptó, iba a ser un almuerzo para 10 y terminamos siendo 35", recordó Cecilia.

Asimismo, Zunino, quien también lamentó el momento socioeconómico que le toca vivir a la Argentina, es una gran defensora de mirar a Mendoza y a San Juan como dos grandes aliadas. "Siempre trato de unir Mendoza y San Juan, es una región, no divido San Juan y Mendoza, y la trabajo como una región en todo, en los productos, en el viñedo, en lo turístico, en las producciones audiovisuales. Me he criado así, porque mi mamá era mendocina y mi papá sanjuanino. Tenemos que potenciarnos como región, Mendoza es más grande que San Juan, y San Juan tiene un montón de cosas que culturalmente quizás Mendoza pueda aprovechar; así como San Juan tiene que hacer todo lo fantástico que tiene Mendoza".

FUENTE: Diario Uno