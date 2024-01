San Juan vive la ola de calor más larga de la historia y todavía no le ven el fin

La ola de calor aún no tiene fin, pero ya marca récords en San Juan.

Definitivamente, la ola de calor que se extiende en el país y tiene a San Juan como la provincia con las temperaturas más elevadas, no es normal. Según especialistas, este fenómeno es el más largo que se ha registrado en la historia y el mayor problema es que aún no se divisa el frente que permita el cambio de masa que le ponga fin.

En ese contexto, asegura que, “por ahora, esta es la ola de calor más larga que se ha registrado. Pero, además, hay que tener en cuenta que va a seguir. En la toda la región de Cuyo va a llegar hasta mediados de febrero. Es decir, estas temperaturas mayores a la media se van a seguir repitiendo hasta aproximadamente el 8 o el 10 de febrero”.

Por su parte, el climatólogo Germán Poblete indicó que, “estoy investigando el fenómeno y hasta el momento no advierto una ola de calor tan larga en los registros históricos, pero aún no puedo confirmarlo porque estoy en medio del estudio. De todos modos, sí puedo confirmar que esta ola de calor es anormal, por su longitud no tiene competencia en la historia, debido a que se extiende por todo el país, de Norte a Sur”.

Sobre su análisis, un antecedentes a la seguidilla de días con temperaturas superiores a las promedio en la provincia se registró en enero de 2010, sin embargo, en ese caso duró 5 días. Ahora, en cambio, ya suma al menos 7.

Temporada caliente: el detalle de la actual ola de calor y el pronóstico

Sobre las temperaturas en sí, Poblete indicó que, en lo que va de la temporada, el primer día con máxima superior a los 40 grados fue el 11 de diciembre de 2023, cuando el termómetro tocó esa marca. Tres días después, el 14 de diciembre, la máxima llegó a los 43 grados.

Sin embargo, el que tiene el récord es el 16 de diciembre de 2023. Durante esa jornada, el termómetro trepó a los 46 grados, marcando la temperatura máxima más elevada en la provincia desde que hay registros.

Después de eso, queda señalada como extrema la actual ola de calor, que fue avanzada con las siguientes temperaturas máximas:

- Martes 23 de enero: 37,5 grados

- Miércoles 24 de enero: 38,6 grados

- Jueves 25 de enero: 40,5 grados

- Viernes 26 de enero: 40,5 grados

- Sábado 27 de enero: 39 grados

- Domingo 28 de enero: 39,6 grados

- Lunes 29 de enero: 40,7 grados

- Martes 30 de enero: 42,2 grados

Y, ¿cómo sigue? “Seguimos mal”, asegura el climatólogo. Y agrega, “esta semana vamos a tener temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados hoy miércoles, mañana jueves y viernes. El sábado se va a sentir el impacto de una pequeña perturbación que vendrá del Pacífico. Será una jornada ventosa y con algunas nubes, sin embargo, la temperatura mínimo será de 29 grados y máxima descenderá sólo hasta los 36 grados. Después, empezará a subir nuevamente. Es decir, será un alivio temporario que no alcanzará para romper la ola, algo que sucederá cuando la masa tropical húmeda y cálida sea reemplazada por una masa fresca y seca”.

image.png

Luego, sostuvo que, “tal vez a mediados de la semana que viene podría aparecer el frente salvador que rompa la tremenda influencia de esta alta presión en altura y tiene al país sumergido en esta ola de calor, pero todavía no puedo asegurarlo.