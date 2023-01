San Juan arranca febrero con la reanudación de dos juicios importantes

Can extraviado

Can extraviado Una sanjuanina ofrece $50 mil para recuperar a su mascota

image.png

Cabe recordar que la última audiencia celebrada sobre el 20 de diciembre contó con el testimonio de Gonzalo Tellechea, quien, cargado de mucha emoción durante algo más de 3 horas estuvo brindando hablando ante el tribunal. "Mi papá era una persona muy confiada. Me decía que hiciera las cosas sin miedo. Pero en los días previos me dijo en una ocasión 'cerrá la puerta con llave' o 'llamame cuando llegues'. En ese momento no dimensione las cosas, ahora que pasó, lo dimensioné. Después de su desaparición dimensioné el miedo de mí papá", dijo en un momento.

El abogado Suárez Jofré confirmó que se continuará con el testimonio de los hijos de Raúl, por lo que pasarán Mariana, Mauricio y Rodrigo Tellechea.

Días antes se reanudará el juicio por la causa expropiaciones, que investiga una red ilícita integrada por abogados, ex funcionarios de la provincia y ex jueces. La abogada Sandra Leveque, parte de la defensa, confirmó a este medio que el próximo viernes 3 de febrero se retoma el juicio.

“Se continuará con la declaración de Lucía Ester Sánchez, quien era la Asesora Letrada de Gobierno que intervino en el sumario administrativo que luego dio pie a la denuncia penal”, señaló Leveque. Este testimonio es de suma importancia ya que dio el puntapié inicial para dar inicio a lo que es hoy la megacausa. En el retorno del juicio, Sánchez va a responder las respuestas de los abogados defensores.

La causa, que ha estado envuelto en la polémica desde un principio por el pedido del abogado defensor Cayetano Lara de desvincular a los miembros del tribunal por distintos puntos que consideró irregulares, volverá con sus audiencias en el Concejo Deliberante de la Capital, el espacio elegido debido a sus dimensiones.