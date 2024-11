Sacar el carnet de conducir en San Juan puede ser más caro desde diciembre

image.png

Al ser consultado sobre los valores estimativos o porcentajes de incremento, el gerente de EMICAR prefirió ser cauto y no adelantar números sobre los nuevos costos que se manejarían en la provincia, ya que la decisión no le corresponde al Centro, pero no descartó que en las próximas jornadas se den las novedades en torno a los valores que estarán vigentes, por medio de las vías oficiales de comunicación del Ministerio de Gobierno.

Qué valor tiene actualmente la licencia de conducir que se emite en EMICAR