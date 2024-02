RH Negativo, la mutual que nació para salvar vidas en San Juan

Esta asociación civil se convirtió en la primera en su tipo con un objetivo claro: constituirse como una base de datos de los sanjuaninos que fueran RH-, que suele ser un tipo de sangre difícil de conseguir. De esta manera, ante una urgencia o requerimiento, se puede acudir a los donantes voluntarios para cumplir la demanda y así salvar vidas.

Poco más de cuatro décadas después, el espacio sigue en pie, concentrando a los sanjuaninos que cuentan con este tipo de sangre, aunque reconocen que hay muchas familias que aun no saben sobre la existencia de la mutual, como los beneficios que ofrece.

Martha comenta que actualmente tienen alrededor de 8.000 socios, pero que, de ese universo, entre unos 2.000 a 3.000 socios solo pueden donar. Esto se debe a que hay varias categorías de socios dentro de la mutual.

image.png

“El activo A es la persona que dona y puede recibir sangre. El activo C es la persona que solo es receptor, es decir que, por distintos problemas, como salud u otros, no puede ser donante. Luego está el Participante, que son los menores hasta 18 años que no pueden donar por su edad, pero si recibir en el caso que lo necesiten. También están quienes colaboran con la mutual o tutores, que tienen otro tipo de sangre, pero lo hacen por amor a la mutual. A veces son familiares, ya que los menores negativos no pueden ser socios directos, pero si pueden serlo padres, familiares, tutores o amistades que se hacen responsables”, detalla Martha.

Sobre el funcionamiento de la mutual, Martha comenta que ellos no cuentan con un banco de sangre, sino que se trata de donantes caminantes. Esto significa que la disponibilidad de la sangre la consiguen si hay voluntad de la persona. Al contar con una base de datos, es más simple poder contar con esa información. “Nosotros sí pedimos que, si son afiliados y donan por fuera de la mutual, que comuniquen, ya que no tenemos sangre en depósito, sino que cuando se necesita nos ponemos en contacto para que done donde corresponde. Pedimos una notificación porque una persona debe esperar un tiempo para volver a donar sangre, no lo puede hacer todos los días”, señala.

image.png

Actualmente señala que la solicitud es relativa. Si bien hubo épocas de mayor demanda, como por ejemplo durante la pandemia, donde la demanda de sangre fue amplia en toda la provincia, por estos días la demanda puede cubrirse. Un detalle no menor es que se calcula que en la provincia un 10% de la población es RH negativo.

¿Qué implica ser factor RH Negativo?

Existen distintos grupos sanguíneos (A, B, O y AB), mientras que hay dos tipos de grupos RH, el positivo y el negativo. No todos los grupos son compatibles entre sí, de manera que cuando se va a realizar una trasfusión, hay que atender la compatibilidad de los dos factores.

Los grupos RH negativos pueden donar a las personas de su mismo grupo sanguíneo, tanto si son positivos como negativos, mientras que los RH positivos sólo son compatibles con los positivos.

Entonces, ¿por qué surgió la necesidad de crear una mutual que albergue a los ciudadanos con ese grupo de sangre?

Sucede que si bien las personas con factor RH- pueden donar a cualquier persona, solo pueden recibir sangre de alguien que comparta el mismo factor. Además, es mínimo el porcentaje de población con este factor.

¿Qué se necesita para asociarse?

Martha comenta que es necesario realizar una serie de estudios para confirmar el factor y conocer el genotipo. Estos estudios se pueden obtener de manera gratuita al realizar una primera donación en el IPHEM (instituto Provincial de Hemoterapia).

Con esa documentación, la persona puede asociarse a la mutual y pagar una cuota de $100 por mes.

¿Cómo son los donantes sanjuaninos?

Días atrás Tiempo de San Juan publicó datos que generan preocupación, ya que desde el 2019 hasta el año pasado, se ha ido registrando cada vez menos cantidad de donantes voluntarios en la provincia, lo que afecta de manera directa el abastecimiento de sangre que es necesaria para intervenciones de urgencias, tratamientos, entre otros procedimientos médicos de importancia.

Lamentablemente la situación también se replica en la mutual. Si bien hay personas que no objetan a la hora de donar, Martha reconoce que hay de todo entre los afiliados.

“Hay gente que es egoísta que se asocia por si necesita. Esto nació como mutual para que sea de ayuda mutua. Si hay una causa justificada, no es problema, pero a veces ponen excusas y a esa persona la tenemos en seguimiento. Llegado el momento dona o se la hace renunciar, o pedimos que busque una persona para que se asocie. Es para equilibrar la cantidad de donantes con los receptores”, reflexionó.