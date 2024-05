Radiografía de CiDi: un chat amigo de los sanjuaninos que gestiona 1.500 turnos de salud por día

"Nos ha superado las expectativas", dijo en diálogo con Tiempo de San Juan el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray. Cidi es resultado de un trabajo conjunto entre su área y el equipo de Informática del Ministerio de Salud. Esto no es azaroso: 9 de cada 10 mensajes son para gestionar turnos en los centros sanitarios provinciales, según la estadística oficial.

image.png

Como se aprecia en el gráfico, el chat acumuló desde el 22 de marzo al 5 de mayo 50.167 mensajes, siendo de 1.500 el pico de mensajes diarios.

En un recuento más diferenciado, se acumularon en el estreno de Cidi 9.241 mensajes, contando la última semana de marzo; en todo abril fueron 35.622 y en los primeros cinco días de mayo se sumaron 5.304, de manera que el uso de este recurso es constante. De hecho, una de las ventajas que presenta es que se puede usar las 24 horas del día.

image.png

Por otro lado, según los datos oficiales, un desglose sobre dónde se derivan los turnos pone en evidencia cómo se pudo descentralizar la atención médica en las comunas y fuera de los grandes hospitales, ya que se ubica en primer lugar a la Zona Sanitaria I (Centro de Salud. Dr. Alfonso Barassi) con 16.537 mensajes referidos a ese centro de salud, en segundo lugar está la Zona Sanitaria V (Centro De Adiestramiento Dr. Rene Favaloro o La Rotonda) con 13.960; tercera la Zona Sanitaria III (Albardón) con 6.974; cuarta la Zona Sanitaria II (Caucete) con 5.645, quinta la Zona Sanitaria IV (Rivadavia) con 4.173, sexto el Hospital Marcial Quiroga con 1.341, séptimo el Hospital Rawson con 1.048 y finalmente el Instituto Odontológico con 486 turnos dados en el periodo analizado.

image.png

Una necesidad histórica

La Directora de Recursos Tecnológicos e Innovación del Ministerio de Salud, Natalia López, explicó que "los pacientes acceden al sistema de salud por dos vías, que son guardias o consultorios. El gobernador detectó la demanda de la gente en cuanto al acceso a la salud y al asumir el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, puso esto como prioridad". Y agregó: "necesitamos que la gente acceda en forma ágil y segura a la prevención y atención primaria de salud para generarles bienestar. Por eso se agregaron dos herramientas, este asistente virtual para turnos y un sistema a través de la web del Ministerio de Salud".

Es importante destacar que el sistema de llamado telefónico al 0800 sigue funcionando, ya que es para un grupo etario y social que necesita ser escuchado para pedir su turno y se respeta esa opción. "Contener toda la demanda en el llamado por 0800 resultaba imposible, el sistema estaba congestionado. y con esta herramienta se descomprime esa situación", resaltó López.

Desde el lanzamiento se registran entre 1000 y 1500 turnos diarios otorgados por el asistente virtual, con picos los días lunes y descenso de demanda los fines de semana. "Al ser un sistema automático los ciudadanos pueden solicitar sus turnos en el fin de semana, desde su casa y así organizar su semana. No hay un marcado descenso de llamados, lo que nos demuestra que estamos respondiendo a una demanda no contenida. Y que son 1.500 personas diarias que no se trasladaron a pedir un turno, y recibirán atención en las cercanías de su domicilio", afirmó la funcionaria.

Con la practicidad de un celular y con seguridad sobre los datos

El sistema por WhatsApp funciona solicitando solamente el número de DNI, no pide otro dato personal. Busca en la base de datos de Salud donde se atendió previamente y si no se registró, busca en RENAPER (Registro Nacional de las Personas) el domicilio del DNI para localizarlo geográficamente. El paciente ingresa el número de especialidad médica para la cual desea ser atendido (entre 16 opciones de especialidades médicas posibles) y se le ofrecen 3 turnos en 3 centros de salud cercanos, 9 opciones en total. En caso de no tener cerca la especialidad requerida, se le indica que llame al 0800 a solicitarlo por esa vía.

Mirá en este paso a paso, cómo usar el sistema CiDi

Una vez terminado este proceso, la persona recibe un mensaje por SMS de confirmación de turno. Además, 48 horas antes de la cita , también por SMS recibe un recordatorio y el pedido de confirmar, reprogramar o cancelar su turno, a través de un link que vuelve al chat original. Esto ayuda a reducir el ausentismo, dejar disponible ese turno y optimizar los recursos humanos.

En este punto, Echegaray comentó que "tenemos un 30 o 40 % de ausentismo a los turnos, más allá de que le mandamos mensaje al paciente para que confirme. Necesitamos que la gente tome conciencia de no faltar".

Es importante que los usuarios sepan que nadie va a pedir más datos que el DNI, es decir que no se pide dinero, ni domicilio.

"Hemos trabajado en que sea seguro para las personas. Y que solo se administran turnos, no hay preguntas médicas, ni nada similar", expresó López.

El sistema les ofrece a los sanjuaninos y sanjuaninas atención cercana a su domicilio, reduciendo traslados y costos. "La gente necesita soluciones. Esto es el primer paso, en un plan más integral de gestión de salud, para incorporar herramientas y mejoras que faciliten el acceso a la salud y la mejora en calidad de prestaciones", remarcó la funcionaria.

"Esto ha servido mucho para medir cómo están los profesionales atendiendo, por lo que permite optimizar los recursos", destacó Echegaray.

¿Qué es lo que más pide la gente?

En lo que va del funcionamiento de CiDi, se pudo comprobar que la demanda más grande en los centros de salud sanjuaninos es para la consulta odontológica, seguida por la clínica médica, la ginecológica en tercer lugar. Siguen la psicológica y la oftalmológica. Estas prácticas en los datos no fueron discriminados por edades, no obstante hay registro de consultas especiales para menores como son nutrición infantil, control de niño sano y pediatría, como puede visualizarse en el siguiente gráfico.

image.png

Más servicios

"Estamos en la etapa de aprendizaje. El sistema de inteligencia artificial va aprendiendo para poder mejorar", evaluó Echegaray. En este marco, adelantó que "vamos a agregar mas especialidades como ecografía y tomografía. Todo lo que tiene que ver con diagnostico por imagen se está agregando de a poco".

El Gobierno está trabajando para migrar el sistema CiDi a una plataforma nueva, lo que se calcula que podrá concretarse en un mes, para incorporar más servicios. Por ejemplo, que el usuario tenga la ubicación del centro de salud al que fue derivado, a través de un mapa. En este cambio, los sanjuaninos y sanjuaninas podrá bajar la app de Ciudadano Digital nueva -que hoy cuenta con unos 6.000 usuarios activos- y allí tendrán incluido el asistente CiDi. Esto no implicará para el usuario cambios en cuanto al modo de usar CiDi, seguirá siendo el chat al mismo número.

Cuando se optimice la app y se lance Ciudadano Digital 2.0 se va a poder incorporar también el carnet digital de la Obra Social Provincia.

Además de los trámites por servicios de salud, hoy se puede usar CiDi para otras diligencias en oficinas estatales. Recientemente se lanzó poder hacer denuncias de Defensa al Consumidor y hay conexión directa para la guía de trámites de la plataforma Ciudadano Digital.

image.png

Como es un sistema nuevo, se busca que la gente lo adopte, por lo que se buscará educar al respecto. "Estamos trabajando para que podamos tener un stand móvil para poder capacitar a la gente, salir a todos los departamentos y tener presencia del abordaje territorial. Sobre todo para personas de departamentos alejados, porque el sistema le busca turno en el centro de salud de la zona donde vive, y solo si es necesario lo deriva a la ciudad. Por eso se ha logrado que haya maás turnos hacia afuera", comentó el funcionario.

El Gobierno está atento a lo que opinan los usuarios para perfeccionar el sistema. "Tenemos un formulario y la gente nos dice en qué se puede mejorar. Muchas son felicitaciones por lo hecho porque agiliza los tiempos y a veces las criticas tienen que ver con problemas de manejo de WhatsApp. Por ejemplo, la gente tiene que responder con número, no con palabras en cuanto al servicio que pide", contó el Secretario.