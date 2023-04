Quique Goyochea, el sereno todoterreno del Teatro del Bicentenario

Su aterrizaje en este gigante apostado a la vera de la ex Estación San Martín fue en un momento ideal, cuando los nubarrones que dejó el cierre de la fábrica de mazos de cables TCA (ex Delphi) se antojaban asfixiantes en lo anímico y lo económico.

WhatsApp Image 2023-04-27 at 22.28.08.jpeg

El día exacto de su ingreso Quique lo tiene tatuado en su memoria: “Trabajo en el Teatro del Bicentenario desde el 8 de marzo del 2019. Unos días yo estaba laburando en la seguridad de la venta de entradas de la Fiesta Nacional del Sol y Lorena Ruffa, directora de Recursos Humanos y a quién yo ya conocía, me comentó que querían completar un área de serenos para el TB. Gracias a ella entré a trabajar acá”.

“Empecé justo el día de mi cumpleaños. Ese fue el mejor regalo que podía tener porque un tiempo antes había cerrado TCA, una fábrica en la que estuve trabajando durante 10 años. Estaba en una situación medio complicada y me regalaron una estabilidad laboral para mi familia y para mí. La verdad es que me vino de 10”, completó el también hincha de Boca Juniors, “pero no fanático”.

Entré a trabajar justo el día de mi cumpleaños. Ese fue el mejor regalo que podía tener porque un tiempo antes había cerrado TCA Entré a trabajar justo el día de mi cumpleaños. Ese fue el mejor regalo que podía tener porque un tiempo antes había cerrado TCA

El papá de Martina (5) y Valentino (2) es un laburante nato y muy dedicado. Fue vendedor de diarios, guardia de seguridad, empleado de una fábrica de mazos de cables y algunas cosillas más hasta que el TB se cruzó en su camino.

WhatsApp Image 2023-04-27 at 22.28.08 (1).jpeg

Ahora, con un orgullo impregnado en su voz, asegura: “Soy sereno del Teatro del Bicentenario, pertenecemos al área de mantenimiento y dependemos del ingeniero Cristian Guajardo. En estos momentos somos cuatro, tenemos turnos rotativos de 8 horas y tenemos un franco por semana. La verdad que entre los cuatro formamos un gran equipo, tenemos muy buena comunicación”.

“Soy muy exigente conmigo mismo, más que nada en el tema de los horarios. Siempre llego 20 minutos o media hora antes de entrar por las dudas. Y tengo que decir que lo que más me agrada de mi trabajo es tratar con la gente y cuidar el patrimonio de los sanjuaninos”.

Lo que más me agrada de mi trabajo es tratar con la gente y cuidar el patrimonio de los sanjuaninos Lo que más me agrada de mi trabajo es tratar con la gente y cuidar el patrimonio de los sanjuaninos

Si bien se ha cruzado con varias figuras que han visitado el Teatro del Bicentenario, el momento más recuerda Quique fue cuando se fotografió con Diego Armando Maradona.

WhatsApp Image 2023-04-27 at 22.28.08.jpeg

“La mayor anécdota de mi vida fue cuando conocí a Diego Maradona. Estábamos trabajando en la cancha de San Martín y había venido la Selección Argentina para jugar un partido amistoso contra Costa Rica. Terminó el partido y cuando la seguridad lo estaba sacando del estadio me lo encontré y le pregunté si podía sacarme una foto con él. Me llamó, me dijo que sí y ahí me la pude tomar”, expuso.

Para finalizar, y ahondando en sus gustos, el sereno del TB expresó: “Me encanta salir a pasear. Amo conocer lugares nuevos. He viajado mucho y puedo decir que mi lugar en el mundo es Santiago de Chile. Me gustaría volver, pero ahora con el tema económica está muy complicado. Un sueño es conocer Río de Janeiro y las Cataratas de Iguazú, espero poder cumplirlo en algún momento”.