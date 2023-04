Quién es Lito, el sanjuanino que está detrás de los virales del momento

“Trato de hacer todo desde un lugar que no sea la burla. A veces creo que se exagera de cierta manera, dejando no muy bien para a la provincia. Hay que hacerlo más neutro, desde el humor, sin llegar a la burla. Es un recurso que a la gente le gusta. Por ejemplo, lo de Gran Hermano fue muy fuerte. A la gente le gustó, se sintió identificada y lo compartió”, cuenta el protagonista a Tiempo de San Juan.

6e910085-a802-446a-98d6-8bc894ab0817.jpg

El video que recrea el casting de un sanjuanino para Gran Hermano suma más de 3.000 interacciones y compartidos en Instagram y Facebook. Es un video de su autoría (él mismo los piensa, los crea y los edita) que más alcance tiene entre todo el material que comparte a diario: “La rompió toda. Es una locura la cantidad de veces que se ha compartido, pasó sin darme cuenta. Yo hago un video para hacer divertir a la gente. Si pega o no, no es mi principal objetivo”.

Lito, como lo bautizaron de niño, cuenta que los videos en redes arrancaron en pandemia con una guitarra y un celular. La primera canción que viralizó hablaba de lo que hacía en pleno aislamiento. Después empezó a hacer vivos, a interactuar con los seguidores, que por cierto ya no eran unos pocos. “Hay algún que otro video actuado, pero está la naturalidad del humor. Eso me da tranquilidad. No es algo que tenga que estar forzándolo. Me sale muy sencillo hacer un video, una historia o lo que fuese”, señala.

8547b66c-1ef2-4365-811e-0ca1c055e0ad.jpg

Después llegó “La canción para mi San Juan”, un rap que él mismo escribió y habla un poco de lo que identifica a San Juan en el mundo: desde un Malbec hasta una semita. “Me quedó como una espina el no haber nombrado a la punta de espalda y la gente me lo reclama. Pero me encanta y me gusta escucharla. A esa canción la escribí, la grabé y edité en dos horas”, agrega.

Hoy Pablo resignó un poco su profesión por las redes y no se arrepiente. Si bien sigue dando clases en el “Fondito”, el fondo de su casa al que transformó en un gimnasio a cielo abierto, su actividad principal está relacionada con la creación de contenidos. También anima eventos y hasta forma parte de un circo integrado por todos sanjuaninos. “No sé si las redes cambiaron mi vida. Pero me fui amoldando un poco a esto, naturalizando que la gente me salude y mande lindos mensajitos. Como soy en las redes, soy afuera de ellas”, cierra.