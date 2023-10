"Qué nos ayude la Difunta": el gracioso video viral que representa la escalada inflacionaria

Efemérides Back to the future day: qué pasaba en San Juan el día que Marty Mc Fly volvió al futuro

El video de "Cuyo for export" es un montaje ingenioso que combina fragmentos de películas icónicas como "Vivir al Límite", "Amelie," "Rocky," "Sin Lugar para los Débiles," "Había una Vez en Hollywood," y la serie "The Office." En cada escena se realiza un doblaje que aborda diversos aspectos de la inflación que ha afectado a la población en las últimas semanas.

Desde los precios exorbitantes de los quesos hasta las constantes remarcaciones en las verdulerías y carnicerías, el video satiriza la situación económica con creatividad y humor. Una escena destaca un dialogo en "Amelie" donde el verdulero se queja: "Yo no quiero subir los precios, pero cada vez que voy a la feria me los cambian. Esta mañana llegué, $1.000 me había subido el tomate". Otra escena de "Sin Lugar para los Débiles" presenta a un ferretero que confiesa no estar vendiendo productos debido a la falta de precios de referencia.

La Difunta Correa y el sentimiento popular

El punto culminante del video es la escena de la serie "The Office," donde uno de los personajes comenta que el dólar ha alcanzado los $1.000 y pregunta, "¿Qué va a pasar con los sueldos?" A lo que Michael Scott, interpretado por Steve Carell, responde con un toque regional: "Que nos ayude la Difunta."

Este comentario hace referencia a la popular creencia en Argentina de que la Difunta Correa, una figura religiosa venerada en la provincia de San Juan, puede ayudar a resolver problemas económicos. La inclusión de este elemento en el video agrega un toque local y un sentimiento de identificación entre el público.

Respuesta de la audiencia

El video ha generado un revuelo en las redes sociales, con miles de usuarios compartiéndolo y comentando sobre su contenido humorístico y su capacidad para abordar un tema tan delicado como la inflación. Muchos elogian la creatividad del canal "Cuyo for export" al usar elementos culturales y cinematográficos para expresar la frustración y la incertidumbre que rodean la economía del país.