Qué hacer si te roban en Chile: la guía para turistas sanjuaninos

La costa chilena se ha convertido en un destino favorito para los sanjuaninos y miles de turistas han invadido las playas de La Serena, atraídos por sus aguas cristalinas y su clima agradable. Sin embargo, la emoción de las vacaciones puede tornarse en una pesadilla si no se toman las precauciones necesarias al estar en Chile.

En caso de robo

Si te roban o sufres un siniestro mientras estás de vacaciones en Chile, lo primero es hacer la denuncia en la policía, tal como lo harías en tu país. Sarmiento recomienda que los turistas argentinos se dirijan al Consulado de Argentina en Valparaíso, que asiste a toda la región, incluyendo La Serena.

En caso de robo de documentos, es importante tener la aplicación Mi Argentina bajada en tu teléfono celular, que permite acceder a todos tus documentos personales, como el DNI y la cédula azul del vehículo. Al cruzar el paso de regreso, puedes presentar los documentos en la aplicación (on line, no sirve un print de pantalla) acompañados por la denuncia policial. “Igualmente a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, nos ponemos a disposición en caso de que requieran algún tipo de documentación”, dijo la titular de Relaciones Internacionales.

Recomendó además bajar en el celular la aplicación sanjuanina Ciudadano Digital. “Allí tenemos cargadas, por ejemplo, las partidas de nacimiento”, explicó la funcionaria.

Salud

Si sufres un problema de salud, como una intoxicación alimentaria, el tratamiento para extranjeros es igual que para los chilenos, y la salud en el país vecino se paga, no es totalmente gratis como ocurre de este lado de la cordillera. Sin embargo, en situaciones de urgencia o emergencia, la atención es gratuita, gracias a un convenio internacional que existe entre Argentina y Chile.

De todos modos, eso es solo la primera atención de emergencia, si la persona debe permanecer internada, se debe hacer cargo de los gastos la familia. Algunas prepagas como por ejemplo OSDE tienen convenio para atención en países limítrofes. Sarmiento aconsejo contratar un seguro internacional de salud para viajar al extranjero, ya que los costos de la medicina son costosos.

Muerte

En caso de fallecimiento hay que ver qué tipo de cobertura internacional tiene, ya que hay muchas aseguradoras que cubren la repatriación de los restos. Sarmiento explicó que también hay que ver las circunstancias del fallecimiento. No es lo mismo fallecer por una muerte natural donde no haya causa judicial. De lo contrario, hay que esperar la orden judicial y el acta de defunción. “En todos los casos, no se puede hacer nada sin tener el acta de defunción firmada”, indicó. Lo primero es llamar a la ambulancia, a la policía, según como se den las circunstancias.

Para pedir ayuda o asesoramiento

Sarmiento recordó que, ante cualquier circunstancia, la Secretaria de Relaciones Institucionales está a disposición para ayudar a los sanjuaninos y solucionarles cualquier inconveniente a través de la Cancillería. Puedes llamar al 4307251/4307246, de lunes a viernes, de 8 a 14,30. O bien, enviar un correo electrónico a coop.internacional@sanjuan.