Qué fue lo mejor y lo peor del año para las caras conocidas de San Juan

Lo peor el vicio endémico de la dirigencia y factores del poder que intentan contribur a partir de la destrucción del otro, lo que desgraciadamente impacta en la sociedad. Lo mejor, en San Juan el profundo cambio cultural y de resultados en materia penal a partir de la investigación fiscal. La mayor esperanza es que cada uno de nosotros crezcamos como ciudadanos y exijamos a todos que nos representen con propuestas e ideas razonables".

Fabio Aballay, ministro de Desarrollo Humano

"Lo peor fue la suspensión de las Colonias de Verano por el brote de Covid- 19. Lo mejor poder generar Programas para vincular a las personas con el empleo: Joven PoDES (Potenciar el Desarrollo Emprendedor Sustentable), Emprender en Diversidad (para personas del colectivo LGBTIQ+), Sin Límites (para personas con discapacidad), Emprender +55 (para personas mayores), Hilar San Juan, "IM.PRO.COOP" (Programa de Impulso al Progreso Cooperativo), "Banco de Herramientas" y "San Juan Compromiso de Todos", entre otros. Y también los Operativos de Abordaje Social que nos permitieron llegar con distintos tipos de asistencia a los 19 departamentos: anteojos, becas de transporte, becas de conectividad, certificados de discapacidad, capacitaciones a emprendedores y charlas informativas sobre prevención".

Roberto Basualdo, senador

"Lo mejor que me pasó este año es tener la familia sana, lo peor es la situación económica del país que aumenta la pobreza y la esperanza para el 2023 es que mejore la situación económica de todos y que la pobreza disminuya".

Walberto Allende, diputado nacional

"Lo mejor fue haber controlado la pandemia y que se haya podido readecuar el servicio de salud en todas las provincias. En cuanto a lo político, las diferencias internas dentro de la coalición del gobierno se fueron profundizando pero la renuncia intempestiva del ministro Guzmán lo debilitó al gobierno y lo llevó a que viviéramos días de mucha zozobra. La falta de consenso entre todos los bloques, pero principalmente entre el justicialismo y JxC imposibilitó que se sancionen leyes muy esperadas por los argentinos y argentinas. San Juan ha vivido una situación distinta, ha marcado un camino sumamente importante logrando superávit fiscal, el gobernador Uñac ha marcado un equilibrio sumamente importante. Se ve un descreimiento hacia la política y la justicia. Espero que el año que viene logremos los consensos necesarios, a pesar de las aspiraciones personales. También anhelo que San Juan siga siendo gobernada por Sergio Uñac, quien posicionó a San Juan como una provincia creíble".

Hermes Rodríguez, empresario del comercio

"Lo peor: la inflación, desconcierto económico y la incertidumbre de no saber qué nos depara a las pymes de casi todo el país. Lo mejor: que el gobierno provincial apueste muy fuerte a la productividad y desarrollo de quienes generamos el trabajo genuino y que los seleccionados de hochey sobre patines y fútbol de Argentina salieran campeones mundiales".

Patricia Sirera, asesora de Menores

"Lo peor para mi durante este año fueron las pérdidas voluntarias de vidas, los suicidos de jóvenes sanjuaninos, que existió y que fue irreparable, imposible no destacar que al mismo tiempo fue un importante disparador para aunar esfuerzos entre todos los operadores intervinientes (Salud, Desarrollo Humano, Justicia, medios de comunicación) que abordaron el tema sin prejuicios y coordinadamente logrando avanzar en la prevención y el abordaje integral de la problemática. Lo mejor fue la consolidación del Sistema de abordaje de niños victimas de abuso sexual (ANIVI) priorizando la contención de las victimas logrando un acceso a justicia absolutamente real y comprometido. La mayor esperanza es redoblar la apuesta para terminar con la violencia de todo tipo de género infantil y sobretodo los discursos de odio existentes".

Gustavo Usín, dirigente de ACTUAR

"Lo mejor de este 2022 sin duda fue poder ver a Argentina campeón del mundo. Creo que trascendió por completo lo deportivo, fue una alegría enorme para todos, tirando para el mismo lado, sin grietas ni divisiones. Sería muy bueno traspolarlo a otros ámbitos. Lo peor, sin duda la política económica de este Gobierno, con inflación descontrolada y una depreciación brutal de nuestra moneda. Lo que ha provocado más pobreza e indigencia y ha terminado con la clase media, tan castigada, de nuestro país. El 2023 lo veo muy prometedor, creo que será el año en el que los sanjuaninos vamos a apostar por un proyecto de gobierno serio, responsable y cercano a las necesidades de la gente. Confío en que Marcelo Orrego será electo gobernador y tendremos resultados muy positivos en todos los departamentos. Así nos lo hace sentir la gente en cada caminata".

Enrique Conti, dirigente de JxC

"Lo mejor, ver el Pueblo Argentino unido sin distinción de ningún tipo, ante el festejo del triunfo de Pais en el mundial de fútbol. Lo peor, la difícil situación social, política, económica y moral que nos oprime diariamente y que nadie plantee y Plan General para espezar a terminar con estos flagelos, especialmente la inflación , la inseguridad y la pobreza material y espiritual que nos abruma. La mayor esperanza para 2.023, la renovación para solucionar los problemas que el país arrastra desde años y se que se van agravando encuentren principio de solución".

Luis Lucero, secretario general de UDAP

"Lo mejor fue el trabajo realizado por CTERA por los jubilados, haber logrado el 84% de la recuperación de los háberes. En el ámbito provincial el 178% del aumento salarial respecto del 114% de Nación, haber trabajado para resolver inequidades en la carrera del docente y en lo institucional seguir con el mejoramiento de UDAP con la inauguración de nuestra farmacia, la creación del profesorado de historia, el incremento de afiliaciones y para el 2023 el compromiso de trabajar mucho más y el deseo de un año en paz con mucha democracia. Lo peor, el flagelo de la inflación, el fallecimiento del colega y amigo Roberto Rosa"

Enrique Merenda, periodista

"Lo peor fue la ola de suicidios de adolescentes con la visualización del grave problema de los jóvenes por falta de contención y políticas de salud mental. Lo mejor, ganar la copa del mundo. Ante la incapacidad de los gobernantes de dar felicidad a su pueblo, todos nos aferramos a una gran alegría que la trajo el fútbol".

Mauricio Ibarra, dirigente peronista

"Fue un año lleno de emociones. Terminarlo siendo campeones es un verdadero bálsamo a la argentinidad".

Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana

"Lo peor del 2022 fue el crecimiento de la inflación en el país y el manoseo de la constitución de San Juan y cambio de reglas electorales. Lo mejor creo fue el ejemplo de humildad y trabajo en equipo de la selección argentina de fútbol para buscar un objetivo común. La esperanza del 2023 es que los argentinos mediante la democracia elijamos un nuevo camino de superación para ayudar a muchos compatriotas a salir de la pobreza con trabajo".

Pablo García Nieto, Defensor del Pueblo

"Lo peor, la guerra y el malhumor social en toda la Argentina. Lo mejor que mantuvimos La Paz Social, que en San Juan siguió el mismo ritmo en la actividad económica y productiva y ser campeones mundiales en hockey sobre patines y en fútbol. Si el 2022 nos permitió reencontrarnos luego de 2 años dificilísimos producto de la pandemia, la mayor esperanza es que el 2023 nos encuentre más unidos y más solidarios".

Jorge Cocinero, presidente de ACCODEPAS

"Lo peor del 2022 es la inestabilidad económica que lleva a la inflación. Lo mejor del 2022 son los logros que se consiguieron a través de la asociación ACCODEPAS. Y la mayor esperanza para el 2023 es que Argentina logre el equilibrio económico para un mejor desarrollo de todos los argentinos".

Marcelo Arancibia, dirigente del GEN

"Lo peor ha sido el malgobierno del Frente de Todos a nivel nacional y provincial, creo que el Frente de Todos se ha convertido en un espacio político definido por un populismo autoritario, que en términos institucionales y políticos ha comprometido a Argentina y que ha provocado la desesperanza de los argentinos y sanjuaninos en cuanto a lo político. Lo mejor fue ese pueblo que se manifestó a lo largo y a lo ancho del país como consecuencia de haber obtenido el campeonato de fútbol. Tengo esperanzas de que surjan cosas muy buenas, la reconstrucción de valores y principios".

Daniela Pinardi, periodista

"Lo peor: las secuelas emocionales y económicas de una pandemia devastadora, las consecuencias de una guerra en un mundo cada vez más polarizado por el avance de discursos de odio que promueven la violencia, los condicionamientos que nos impone la deuda y la inflación que empobreció a miles a hogares. Lo mejor: la alegría de las y los argentinos que fuimos campeones del mundo. El mensaje de nuestros ídolos y una bandera que nos reunió sin diferencias. Todos nos igualamos detrás de un sueño, unidos por la ilusión y la mística que nos hizo volver a creer aún a los más escépticos. En noviembre y casi como un presagio de que la Tercera estaba por venir, un puñado de hombres y mujeres vestidos de celeste y blanco, se consagraron en San Juan y alzaron Tres Copas…. Todo marchaba sobre ruedas. Poco más de un mes después un grupo de jóvenes que calzaban zapatillas y pantalones cortos, se arremangaron en la adversidad y la pelearon hasta quedar sin aliento, lo hicieron por la camiseta y por todos los que estábamos acá poniendo nuestro destino en sus manos… o en sus pies… ese puñado de héroes sin capa que a sabiendas de que de ellos dependía la felicidad de cuarenta y tantos millones salieron a luchar contra Goliat una y otra vez y no nos defraudaron. Este año esos pibes nos dieron una lección. Nos enseñaron que juntos y unidos es como podemos salir adelante, con las diferencias propias de quienes sabemos convivir con los que piensan diferente, debatiendo y discutiendo ideas sin descalificaciones.... después de todo, de eso se trata la democracia, que con todos sus dificultades y las materias pendientes, es el mejor sistema. Ojalá hayamos aprendido. La esperanza: es un país más igual. Donde todos partamos desde el mismo lugar y tengamos la oportunidad de elegir. En el que haya equidad y podamos debatir ideas sin eliminar al otro cual si fuera un adversario .. después de todo de la guerra deberíamos aprender, que no trae más que penurias, pobreza y tristeza. La esperanza es que entendamos que las diferencias nos invitan a crecer y madurar como pueblo, y que sólo juntos podremos salir adelante".

Susana Laciar, diputada nacional

"Lo mejor del 2022: el mundial y la lección que nos dejó el seleccionado argentino sobre el trabajo en equipo, perseverancia, dar todo, liderazgo y humildad. Lo peor del 2022: un gobierno desconectado de la realidad, una inflación que agobia y los atropellos constantes a la Constitución y las instituciones. Y la esperanza para el 2023: que nos animemos a cambiar con coraje, en defensa de la República y las instituciones".

Yolanda Agüero, dirigente del partido libertario

"Lo mejor del año 2023 es la oportunidad que nos dio el pueblo de San Juan para poder representarlos a través de la participación representativa y poder promover su participación en democracia dándonos su apoyo en la conformación del Primer Partido Libertario que nació en San Juan para toda la República Argentina. Lo peor del año 2023 es haber visto las necesidades e injusticias que sucedían en nuestra provincia y en nuestro país y no haber podido hacer nada por el solo hecho de no tener la legitimidad que como partido político necesitábamos tener para poder defender y ser garantes de los derechos de los sanjuaninos. Nuestra mayor esperanza para el 2023 es que no suframos más las tiranías e injusticias de nuestros gobernantes y poder ser partícipes y protagonistas en mejorar la calidad de vida para todos a través de la convicción de los valores que hacen al pensamiento de nuestro partido basado de manera integral en garantía de sus derechos fundamentales para poder lograr una mejor sociedad".

Horacio Córdoba, dirigente gremial

"Lo mejor que me pasó es que seguimos a flote a pesar de todos los intentos de hundirnos que sufrimos. Por ejemplo, en lo salarial o la especulación del dólar, el juego de las tasas de interés. Cada vez que teníamos un aumento, la inmediata corrida de precios, la verdad que al ver cómo sobrevivimos a junio, julio y agosto, puedo decir que Dios nos ayudó. Lo peor que pasó fue el intento de magnicidio de la Vicepresidenta, algo que nos hace ver que se ha cruzado un límite de violencia política , pero también nos permite ver el partido judicial en todas sus luces. En lo personal tomo la muerte de mi esposa como lo peor , porque sufro su ausencia de ser presente a ser recuerdo, pero a su vez fue una bendición para ella ahora esta sin dolor, sana en su lugar de paz. Por lo tanto mi mayor esperanza es que brille la esperanza renovada nuestras vidas que seamos capaces de descartar lo malo, la tristeza, la violencia. Los miedos, la pobreza, el sufrimiento , el sentimiento de poca cosa. Y tomar lo bueno. La justicia el amor la paz, la esperanza, capaces de soñar.. dar amor , el amor que se da sin esperar".

Facundo Perrone, dirigente de Lealtad Justicialista

"Para mí, lo mejor del 2022 fue el triunfo de Argentina en el Mundial con su consecuente coronación de haber ganado la copa del mundo. Lo peor es que la inflación no dejó de agobiar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Mi mayor esperanza para el 2023 es que San Juan retome el rumbo de la reconstrucción que le cambió la vida a todo el pueblo de nuestra provincia".