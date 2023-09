Previaje 5 en San Juan: muchas consultas, los destinos más elegidos y la particularidad de esta edición

Gustavo Chávez se especializa en turismo receptivo. De acuerdo a lo que conversa con colegas del rubro, señaló a Tiempo de San Juan que vienen con bastantes consultas. Si bien no esperan que el movimiento sea similar o superior a ediciones anteriores, han notado un buen flujo de demandas.

“Creo que va a ser menor la cantidad de visitantes, pero producto de que, si bien estaba anunciado, no sabíamos bien cuándo comenzaba, el límite y los pormenores. Se anunció y termina mañana. Hubo un poco de desprolijidad en el anuncio y no creo que sea como las ediciones anteriores. Si es una ayuda, pero no será como las ediciones anteriores”, aseguró.

Con relación a los intereses de los turistas, indicó que algo que han notado en esta edición es el pedido de alojamiento para estar una o dos noches en algún departamento alejado. En otras ediciones, la generalidad se daba en turistas que hacían noche en el Gran San Juan y solo visitaban los departamentos alejados en excursiones; mientras que durante esta edición la mayoría de las consultas son para un par de noches en el Gran San Juan y otro par en departamentos del interior, donde lo que más buscan es Calingasta y Valle Fértil, para la misma semana.

Si bien esto es positivo, está generando algunos inconvenientes. Chávez señala que hay varios factores que está complicando a los agentes. Entre ellos, se encuentran las dificultades de comunicación que hay en algunos lugares. “A veces necesitamos una respuesta inmediata sobre la disponibilidad del alojamiento, conocer si están trabajando dentro del Previaje, para comunicarlo al cliente, y la respuesta demora en llegar, lo que nos termina complicando”, señala el agente.

Por otro lado, Chávez comenta que, en comparación con ediciones anteriores, algunos alojamientos han decidido no participar de esta edición. “Esto hace que la oferta se reduzca, pero es algo que el pasajero no detecta, porque el paquete lo armamos los agentes. Pero tener toda la gente al mismo tiempo pidiendo el mismo hotel lleva a que haya un desborde o cierta desprolijidad en la respuesta, porque la comunicación a veces falla y lleva su demora”, asegura.

Pese a ello, a un día que finalice la vigencia de la quinta edición del programa nacional, en promedio de 10 consultas que reciben, cinco clientes realizan las compras y reservas para conocer San Juan. Entre las excursiones que más salen, Ischigualasto pica en punta, seguido por la Ruta del Vino y la Ruta del Olivo.

En su mayoría, las principales consultas provienen de turistas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Una particularidad se ha dado en esta edición que ha llamado la atención de los agentes. Al respecto, Gustavo explica: “En este Previaje en particular se ha dado que hay gente que está viniendo de los interiores de las provincias, es decir, del interior de Córdoba o Santa fe, de Chaco. Es increíble. Quizás hay gente que aprovecho los Previajes anteriores para ir a destinos fuertes, como la Patagonia o Iguazú, y ahora comienzan a ver como destino otras provincias”.