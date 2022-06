Plus en la Obra Social Provincia: cómo denunciar sin pruebas

El cobro de plus es indebido y se sanciona en la Obra Social Provincia.

En la Obra Social Provincia reciben denuncias de todo tipo relacionadas con las prestaciones. Una de ellas es la de cobro de plus que no corresponde bajo ningún concepto pero es una práctica que suele aparecer a la hora de la visita al médico, sobre todo de especialistas. La gerenta médica de la entidad, Cecilia Sarmiento, dio un dato importante sobre cómo puede actuar el afiliado: no es necesario acompañar con prueba documental la denuncia. Además, el trámite es confidencial.

Quizá los pacientes creen que para poder formalizar una queja deben tener algún comprobante de pago, pero no es necesario, con la denuncia verbal basta, dijo. "Los afiliados que no tengan factura o no les dan recibo, que lo manifiesten a través de mail o personalmente. No hace falta llevar pruebas porque muchas veces los profesionales no se las dan. Con el manifiesto del afiliado es suficiente para que nosotros podamos citar individualmente a cada uno de los profesionales para que venga y nosotros resolver la situación", indicó la funcionaria en diálogo con Radio Sarmiento.

"Hemos tenido y estamos recibiendo denuncias que eso nos da pie para nosotros tomar algunas acciones sobre el cobro indebido del plus o adicional a la consulta. Porque cuando los médicos que son prestadores de la OSP firman un convenio no es imperativo sino voluntario y presta conformidad de los aranceles que paga la OSP y que no tiene que cobrar ningún adicional excepto el coseguro pautado a cargo del afiliado o del coseguro", destacó sobre las acciones de prestadores en la obra social más grande de San Juan. Cobrarían entre 750 y 1000 pesos mínimo de plus, según datos extraoficiales. Sarmiento dijo que con las denuncias se inicia un procedimiento de consulta a las entidades intermedias y profesionales "para ponerlos en evidencia de que esta conducta es indebida". Sarmiento dijo que con las denuncias se inicia un procedimiento de consulta a las entidades intermedias y profesionales "para ponerlos en evidencia de que esta conducta es indebida". Esta irregularidad implica la exclusión del padrón de prestadores. La gerenta dijo que en otras oportunidades se ha llegado a sacar del padrón de prestadores a los que incurren en el cobro de plus, pero no se ha dado este año todavía. La exclusión corre como mínimo 6 meses y en algunos casos por siempre. Como el problema es histórico, se está hablando con las intermediarias para buscar opciones y evitar estos abusos, afirmó. obra social provincia.jpg La OSP abona como arancel entre 970 y 1.300 pesos por cada consulta, dependiendo de la especialidad y se desembolsa a los 15 días porque tiene un "sistema de pronto pago", apuntó. La obra social va actualizando los aranceles "mensualmente, tratando de acompañar la inflación de acuerdo a la capacidad económica financiera" de la entidad, en diálogo con las entidades que nuclean a los profesionales. Estas actualizaciones se están dando con esa frecuencia desde marzo de este año, agregó. Las denuncias se pueden hacer vía digital desde la página oficial en el apartado de DENUNCIAS A PRESTADORES o personalmente en mesa de entradas llenado un formulario. Una vez denunciado el hecho, se abre un expediente y se eleva al interventor para hacer las auditorías correspondientes. El trámite puede durar entre 15 y 20 días. Los afiliados, completando el formulario, pueden denunciar a un prestador médico no sólo por el cobro de plus sino también por negarse a completar el Formulario de Pacientes Crónicos. La denuncia es confidencial.

