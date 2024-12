Peregrinación, misas y procesión, las actividades para honrar a la Inmaculada Concepción en su día

La casa madre está de fiesta Rapsodia, el espacio que nació para encubrir un amor "no permitido" y tres décadas después es el refugio de la comunidad LGBTIQ+

Posteriormente, el domingo está prevista la peregrinación desde el Colegio Santa Rosa hasta el Santuario, concentrando a las 5 de la madrugada. Finalizada la peregrinación se dará paso a la Santa Misa.

Las actividades religiosas continuarán durante el transcurso del día, culminando con la procesión prevista para las 19 horas, saliendo desde el Santuario por calle Tucumán, tomando hacia el norte hasta calle San Lorenzo, doblando luego hacia el este hasta Caseros. De Caseros hacia el sur, toma hasta Juan Jufré y luego por el oeste regresa a la parroquia.

Un detalle no menor es que este domingo por la tarde será el partido de San Martín en Córdoba y todos aquellos hinchas que no pudieron viajar concentrarán en el Pueblo Viejo, por lo que no descartan que la procesión se demore media hora de lo previsto.