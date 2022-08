Parque de Mayo: el drama por los vándalos, de nunca acabar

parque 2.jpg

Cevinelli dio cuenta de los atracos que se dan con frecuencia en el Parque de Mayo, el paseo verde más importante de San Juan, y otros parques. Según él, los dañinos se llevan las plantas del jardín vertical del muro del museo, rompen los bebederos, en los baños se daña la grifería y hurtan el papel higiénico y el jabón. Además, se llevan piezas del sistema de riego y hacen graffitis en todo lugar y momento. En el nuevo Parque Belgrano se roban a diario los plantines.

parque 5.jpg

"Recibimos muchos reclamos por esto y no es que no actuamos es que a veces no damos abasto", se lamentó Cevinelli. "Recibimos muchos reclamos por esto y no es que no actuamos es que a veces no damos abasto", se lamentó Cevinelli.

El funcionario dijo que los elementos rotos se reponen pero que es un trabajo continuo. Sobre todo se da en el llamado "eje cívico" que es de espacios verdes alrededor del Centro Cívico, pero que también se encuentran con estos destrozos en el Parque de la Quebrada y zonas cercanas al autódromo Eduardo Copello. "Por ahí se dan en casos puntuales de eventos, pero en el eje cívico es cotidiano", detalló.

Sobre el sistema de riego que se daña, dijo que "nosotros tratamos de regar en horarios que hay menos gente, están esperando el momento que se active para ir a patear los aspersores o hacer algún acto de vandalismo que afecte el sistema".

Por otro lado, analizó que "los bebederos son un sistema muy conflictivo porque los reparamos y en los últimos meses no han durado ni siquiera 12 horas. La última situación que tuvimos duró dos horas arreglado, terminan no habiendo bebederos, se rompe muy rápidamente y no logramos que se dé el servicio".

También se dan problemas con las luces: "Lo primero que hacemos es ubicar las luminarias en lugares que no sean tan accesibles para que duren un poco más, en otros lugares colocamos una reja, pero a veces se llevan hasta la reja, no sólo robos sino por ahí es el solo hecho de hacer daño", se quejó.

parque 3.jpg

Respecto de los bancos para sentarse "nos roban las maderas en el Belgrano y en el Parque de Mayo las rompen", aseguró.

Cevinelli afirmó que "en los baños tratamos de tener una persona permanente que los cuide porque si no es así es difícil mantenerlos. Hemos tenido denuncias de amenazas contra la gente que los cuida y los limpia, roturas de espejos, hasta robaron un inodoro. Por eso el pedido a la Policía que colabora para que estos hechos disminuyan".

parque 4.jpg

El funcionario dijo que es una realidad que cuando hay más gente menos pasa, pero hay situaciones u horarios donde hay mayor vandalismo. "Ayer estábamos recorriendo obras de iluminación en la zona del Centro de Convenciones y me comentaba un operario que estaban haciendo graffittis, que corría a dos chicos y venían tres más, entonces es insostenible la situación. No es que no se atienda sino que no se logra atenuar la situación", concluyó.