Paloma, la sanjuanina que participará de Cuestión de Peso para cambiar su vida

También compartió cómo esta situación le afectó en su vida personal. “Nunca tuve pareja, siempre me he sentido un poco insegura. Me sentía fea. Siempre todos me dijeron que soy linda, pero yo me sentía fea igual. Tuve algunos chicos, pero, la verdad, no me sentía cómoda. Estaba y comenzaba, pero después me sentía insegura y no, antes de que me lo fueran a decir, yo cortaba. Siempre me escondí. No me sentía a la altura de estar con alguien al lado. Cuando tenés que intimar, se ve todo, y a mí me da vergüenza porque no me gusta mi cuerpo”, relató. “Me gustaría disfrutar de una relación, o del amor como es”, agregó.

La joven también habló sobre su alimentación desde pequeña: “En casa siempre hemos tenido malos hábitos. Por ahí no comíamos mucho, pero sí cualquier cosa”. A eso sumó que uno de sus objetivos es estudiar la carrera de Educación Física, pero que su estado actual representa una limitación. “Quiero cambiar mi estilo de vida y mejorar mi salud física. Quiero estudiar Educación Física y la limitación son los dolores, se pueden deteriorar las rodillas y los tobillos, y son cosas que no se recuperan. Estoy al límite de la edad y sé que después se complica mucho más. Necesito hacerlo cuanto antes”, afirmó.