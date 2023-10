Notan una suba en la vacunación anticovid en San Juan: cómo está en relación al país

En cuanto a los motivos que llevaron al aumento, no descartó que tengan que ver con el incremento de casos de covid detectados en los últimos meses en el país, pero aseguró que no tienen información concreta al respecto. “La gente acuden a colocarse las vacunas y no hemos preguntado los motivos. Pero sí hemos advertido el incremento en los registros”, afirmó el funcionario.

Los sanjuaninos que más se vacunan contra el covid son los quienes tienen de 50 años en adelante. Los sanjuaninos que más se vacunan contra el covid son los quienes tienen de 50 años en adelante.

Al referirse al nivel de cobertura de la vacuna en la provincia, Muñoz informó que, gradualmente, se ha llegado a la colocación del 63 por ciento del primer refuerzo, correspondiente a tres dosis (el esquema primario de dos dosis y el refuerzo). “Para analizar el alcance de la vacunación, tenemos en cuenta este parámetro como medición de control. En relación a la media nacional estamos por encima, porque en el país el nivel de colocación del primer refuerzo es de 48%”, sostuvo Muñoz.

A pesar de eso, afirmó: “Es importante poder seguir vacunando a la población. Necesitamos poder alcanzar mayor cobertura para que, en caso de que hay un aumento repentino de casos, estamos cubiertos. No podemos esperar a que esté la enfermedad encima nuestro sin tener la protección, porque se necesita tres semanas después de vacunado para poder generar la inmunización”.

Cada cuánto debe vacunarse contra el covid cada grupo:

1) Riesgo alto de COVID-19 grave. Todas las personas de 50 años o mayores y personas gestantes, y todas las personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de vida: se aplicará una dosis de refuerzo a los seis (6) meses desde la última dosis aplicada y continuará con la misma periodicidad.

2) Riesgo intermedio de COVID-19 grave o alta exposición laboral a SARS-CoV-2. Personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas u obesidad), personal de salud y personal estratégico: dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual.

3) Riesgo bajo de COVID-19 grave. Personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades: dosis de refuerzo a los doce (12) meses desde la última dosis aplicada y continuar con periodicidad anual.