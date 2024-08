Mundo streaming en San Juan: Tiin, la evolucion de YouTube a Twitch, conocelo

"Me di cuenta de que quería transmitir en 2019, pero no podía hacerlo porque no tenía un buen internet", comenta Tiin. Esta limitación no detuvo su determinación, y a lo largo de ese año, empezó a prepararse para adquirir una computadora capaz de soportar sus ambiciones. Si bien se encargaba ya de hacer video en YouTube, no le cerraba la poca espontaneidad que esta forma de crear contenidos tenía. Algo que en vivo se puede dar fácilmente.