Mundo streaming en San Juan: Sabrina Queen, la creadora de contenido que trajó la arquitectura al stream

"Me mudé sola y no conocía a nadie en San Juan. El streaming fue una forma de llenar ese vacío y encontrar mi lugar", comentó Sabri a Tiempo de San Juan , quien hoy, con 24 años, combina su pasión por la arquitectura con su amor por la transmisión en vivo.

Sabrina cuenta que su inicio en el streaming no fue inmediato. "Cuando surgió la idea de empezar a streamear, compré todo el equipo y lo configuré, pero me faltaba el valor para dar el primer paso. Me preocupaba el 'qué dirán', y no estaba segura de lo que buscaba", recuerdò. Fue solo después de dos años que, con más confianza en sí misma, se animó a encender la cámara y compartir su vida con el mundo.

image.png

Hoy, Sabrina es conocida por sus streams naturales y auténticos, donde habla de su día a día y de temas relacionados con la facultad. "Trato de que mi stream sea lo más natural posible, como una charla con una amiga. Me gusta hablar sobre lo que hacemos en la facultad y cómo combino el estudio con el hobby del streaming", explicó.

Su contenido es una mezcla única: desde construir maquetas hasta modelar en vivo, Sabrina logra entrelazar su carrera en Arquitectura con su vida digital. "Me encanta poder juntar mi hobbie con el estudio. Es una manera de mostrar quién soy y lo que me apasiona", dice con una sonrisa.

El apoyo de su familia ha sido fundamental en este proceso. "Mi familia me banca al 100%. Mi papá tuvo su pasado gamer y entiende un poco de todo esto. Me da seguridad saber que me apoyan en lo que hago", añadió.

De cara al futuro, Sabrina tiene claro su camino. "Me gustaría seguir con lo mismo, siendo yo misma y mostrando mi vida en el stream. Las compras del súper, el día a día, eso es lo que quiero compartir", concluye.

Sabrina Queen es una de las streamers que encontró darle esa vuelta al streaming, una forma de unir sus mundos y al mismo tiempo contenido original.