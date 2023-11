Mirá todo lo que vas a poder hacer en San Juan durante el fin de semana

La actividad está destinada a estudiantes de formación docente, docentes, directivos y al público en general. Los interesados pueden inscribirse a través de este enlace.

Además, el CCCG se prepara para el "Drag Pride", el viernes 10 de noviembre a las 21. Se trata de un espectáculo teatral drag inmersivo, con la participación de más de 10 artistas en escena. El programa incluye shows de drag, la música del DJ Cosmoss, un set fotográfico y proyecciones audiovisuales. Cabe destacar que este evento es parte de la celebración de la 14º Semana Provincial de la Diversidad en San Juan.

Por otro lado, el viernes 10 y sábado 11, se llevará a cabo la "Fiesta Nacional de la Tradición" en el Anfiteatro Natural Buenaventura Luna en Jáchal. Este evento contará con la presentación de artistas destacados, la tradicional elección de la Paisana el primer día y la escenificación del Fogón de los Arrieros.

Para los bailarines y bailarinas de la provincia, del 10 al 12 de noviembre, el Teatro del Bicentenario acogerá la "Clínica de Formación para Intérpretes Escénicos" con Victoria Viberti. Esta clínica es parte de un proyecto cultural presentado por los sanjuaninos Emanuel Pi Álvarez y Sol Quinto, seleccionado en el marco de la Ley de Mecenazgo 2022.

Asimismo, los amantes de la música podrán vivir el domingo 12 de noviembre a las 20 hs la "Experiencia Queen" en el Teatro Sarmiento. Este espectáculo busca capturar la esencia de Queen en el escenario, con vestuarios e instrumentos originales, además de una escenografía e iluminación que personifican fielmente a cada uno de los integrantes originales de la banda.

Grandes éxitos como "Bohemian Rhapsody," "Radio Ga Ga," "We Are the Champions," "Under Pressure" y "Another One Bites the Dust" serán parte del setlist para disfrutar y emocionarse en familia. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de www.tuentrada.com

Finalmente, el mismo domingo 12, de 18 a 22 hs, el Chalet Cantoni - Casa de Industrias Culturales será el lugar de encuentro para la "Feria Vintage." Este evento ofrece una oportunidad para descubrir antigüedades, vinilos, ropa, música y food trucks. La entrada es libre y gratuita, y promete una experiencia única.