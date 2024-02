Mecánica para mujeres, la gran apuesta de una sanjuanina para fortalecer la confianza al volante

En dialogo con Tiempo de San Juan, Mariana comentó que la idea surgió hace dos años, pero por distintos motivos no había podido concretarla, hasta ahora. “Lo pensé hace mucho pero recién ahora me animé. Me gusta como las mujeres se van animando cada vez más, y si bien hay que dejar de hacer diferencias, muchas veces la mujer es subestimada en el mundo de la mecánica”, asegura la joven.