Margarita Canto: fue secretaria, pinta al óleo y ahora es reina en Rawson

sdsdsd.jpg

Hace 34 años que Margarita habita en Villa Krause. Y cuida a sus dos hijos, cuatro nietos y un bisnieto con toda la pasión. Comparte el hogar con una hija y su nieto. Empieza el día y la flamante Reina vende sus productos naturales como aceite de coco, agua de mar y zeolita. Ella cuenta que por un problema de salud comenzó a interiorizarse en los beneficios de estos productos y así fue como, con la idea de compartir con los demás sus resultados, se dedicó a venderlos.

"Me gusta investigar mucho por qué la gente se enferma cada día más siendo tan joven, y me gusta dar consejos de lo que yo aprendo".

hija.jpg

Aunque no logró terminar sus estudios secundarios, eso no le impidió para nada demostrar que era capaz de muchas cosas en la vida y así fue como, después de haberse casado a los 17 años, muy jovencita, tuvo trabajos como secretaria de abogados, u odontólogos y hasta en una clínica especializada en Anorexia y Bulimia, o en empresas de catering. Pero ya cuando tuvo más tiempo para dedicarse a ella le dio rienda suelta a lo que más le gusta: pintar.

"Pinto con oleo, en tela, bordo con cinta; cuando vivía con mi marido era modista e hice vestidos de novia y egresada también", cuenta a Tiempo de San Juan. Y confiesa que muchos de sus trabajos artesanales los regaló.

3b0e2c53-7dac-4376-bbdc-44f750bc2c3d.jpg

Ama formar parte de un Centro de Jubilados. "Me gusta porque tengo contacto social; iba a gimnasia, teníamos talleres. Me hice un grupo de amigas con las chicas del Médano que siempre me invitan a que nos reunamos; las conozco de toda la vida", cuenta Margarita.

A Margarita le gusta mucho viajar y cuenta que lo hace "con un grupo de amigas muy compatible, que somos como 14 y son maestras jubiladas y más jóvenes que yo, viajo en la medida que se pueda". Además le apasiona el agua por lo que practica natación y últimamente también hace mucha gimnasia. Hasta incluso hizo un poco de trekking.

"Me gusta todo pero a veces no te dan los tiempos, y uno también tiene que asumir la edad que tiene", reflexionó Margarita.

estasi.jpg

DIGANMÉ REINA

Un día perdió la vergüenza que la caracteriza y se animó a ser candidata a reina. "Cuando era más joven siempre me invitaban, siempre he sido muy tímida y trató de vencer esa timidez; aparento ser una cosa pero soy otra, soy más tímida", reflexiona Canto.

La coronaron, y esta rawsina jamás lo imaginó: "me sorprendí, había señoras muy lindas y muy simpáticas; entonces quedé sorprendida, me dio mucha alegría y emoción; incluso cuando pidieron que diga unas palabras casi no pude hablar porque no me salían", recordó de aquel día de elección.