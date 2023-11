Marcha del Orgullo: 14 años de lucha, de visibilización y de llenar las calles sanjuaninas de amor

Todo comenzó por mediados de 2010. Mientras en el Congreso legisladores nacionales debatían si aprobaban o no la ley de Matrimonio Igualitario, en las provincias se vivía ese momento como una bisagra en la historia de la comunidad LGBTIQ+ del país y de Latinoamérica, pero aun no lo sabían. Mucho menos podían imaginar al menos desde San Juan que catorce años después se cumpliría un nuevo aniversario de la Marcha del Orgullo , una de las convocatorias más multitudinarias y atractivas de la provincia.

El matrimonio igualitario y un recorrido al Obelisco, la antesala de la Marcha

Durante el primer semestre del 2010, mientras se debatía a nivel nacional el proyecto que habilitaba a personas del mismo género a contraer matrimonio en la órbita civil y legal, en San Juan nacía una de las organizaciones que fue madre y pionera de las que vinieron después, como es “La Glorieta”.

Uno de los objetivos de la organización era precisamente contener y difundir lo que estaba sucediendo en Buenos Aires a miembros de la comunidad LGBTIQ+ en la provincia, teniendo en cuenta que en aquel momento San Juan tenía un perfil conservador y se manifestaba a contra del matrimonio igualitario. “Gioja está en contra del Matrimonio Gay”, “En Canadá con Cristina, Gioja arenga a una movilización anti matrimonio gay”, “San Juan: sin faltas por ir a marcha contra boda gay”, eran algunos de los titulares de medios nacionales que reflejaban la realidad de la provincia.

image.png

Pese a ello, La Glorieta siguió creciendo y en julio de ese año, cuando se definía el futuro del proyecto de ley, finalmente con el visto bueno de los legisladores Argentina se volvía en el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario por ley. “Fuimos a Buenos Aires y cuando se sancionó la ley, todos se abrasaban, por más que no se conocieran, y se hizo una especie de marcha hacia el Obelisco para festeja. Ahí me dije que eso mismo había que hacerlo en San Juan”, comenta Cielo.

Con la inquietud rondando su cabeza, planteo la idea de realizar una marcha en la provincia en más de una oportunidad. La falta de apoyo del gobierno local y el temor a represalias hacía que la idea de la marcha fuera una locura, hasta que la insistencia ganó y definieron que noviembre de ese año las calles de San Juan recibirían a la comunidad, le guste a quien le guste.

“13-11-2010”, una fecha que marcó historia

“Recuerdo que busque a Hugo De Bernardo, para tener un escenario, porque me habían dicho pero no nos conocíamos. También fui a Chimbas para ver si por el Carnaval había algún carro o algo así que nos pudieran prestar. Nos movimos un montón, pero así nace la marcha en San Juan, la primera vez”, comenta Cielo.

Esa primera marcha tuvo alrededor de 300 personas y fue todo un escándalo para la época. Chicas trans con sus trajes llenos de brillos, chicos homosexuales caminando de la mano con sus parejas como no lo habían podido hacer nunca, circulando en contramano por la Av. Libertador desde Paula hasta, si, La Glorieta del Parque de Mayo.

image.png

“Llegar al escenario y ver la cantidad de gente diversa, con distintos pensamientos que estaban ahí era perfecto”, recuerda Cielo. Debido a la situación del gobierno de turno, no se contaba con gran apoyo, por lo que el permiso para el corte de calle en San Luis entre España y Las Heras la obtuvieron gracias a De Bernardo, pero no había nada que asegurara que el desfile tuviera la seguridad que correspondía. Pese a ello, al ser una marcha, la policía trabajo para controlar la circulación hasta que se llegó al destino.

Tras ese primer año, no se podía abandonar la iniciativa y en noviembre se anunció la “Segunda Marcha por el Orgullo Gay”, que era la denominación que tenían en aquel entonces.

image.png

Se realizó el 12 de noviembre, con el mismo recorrido y con el espectáculo en el escenario de Dany Love, Cielo, Shantal, Marcela Rouge y Jazmín Bruneli. Sobre esa segunda edición, Juanma recuerda: “Hubo más gente. Esas caras que estaban detrás de un árbol ahora estaban en la marcha. Así es como fue creciendo”. Se calcula que aquella vez hubo alrededor de 500 a 800 personas, un número superado ampliamente con el paso de los años.

El paso al costado, la pandemia y el regreso a tomar las riendas de la organización

A partir de la cuarta edición, es decir, 2014, Cielo decide dar un paso y no continuar al frente de la organización, que quedó en mano de diversas organizaciones.

Durante ese periodo, hasta la pandemia, la marcha tuvo varias mutaciones en sus ediciones siguientes. Por lo general había más presencia de partidos políticos, se cambió el recorrido, concentrando por ejemplo en la Plaza 25 y culminando en la Plaza España, por ejemplo. La cantidad de asistentes ascendía, pero no era la misma fiesta que se había palpitado en un inicio.

WhatsApp Image 2023-11-04 at 16.01.49 (1).jpeg

Pese a ello, era el espacio para volver a reivindicar los derechos adquiridos por la comunidad, como aquellos que aun restaban por conquistar, por ganar.

Para el 2020 el mundo entero estaba parado. Las noticias no hablaban otra cosa que del coronavirus y las fiestas por zoom o lives de redes sociales se habían impuesto como una moda al menos para el momento. Las calles no estaban permitidas, por las restricciones del momento, pero ese no fue el freno para que la marcha se hiciera, aunque no de la forma tradicional.

“La única vez que no se pudo hacer fue durante la pandemia, pero fue virtual”, comenta Cielo.

Con un 2021 un poco más flexible, la Marcha del Orgullo se comenzó a trabajar con bastante tiempo de anticipación, debido a que además se encontraba en el marco de lo que se denominó la Semana de la Diversidad, la quinta que se realizaba en la provincia.

En ese momento, seducida por quienes se acercaban para pedirle que regrese, Cielo se acercó a una reunión donde se iba a tratar la logística de la marcha, y casi sin darse cuenta, estaba nuevamente motivada por la actividad, sintiendo esa misma sensación que había tenido cuando nació, allá por el 2010. Habían pasado 11 años y estaba nuevamente allí, sintiendo todo lo que la marcha le despertaba, la alegría, la emoción a flor de piel.

image.png

Fue sin duda una de las ediciones más emocionantes y también una de las más convocantes. Fueron entre 8.000 y 10.000 los sanjuaninos, sanjuaninas y sanjuanes que tomaron la Av. Libertador y la hicieron suya un domingo por la noche, en la previa del feriado de noviembre. El escenario en esa oportunidad se ubicó en la Av. Ignacio de la Roza, entre España y Las Heras, lugar donde se quedaría en los años posteriores.

Una gran infraestructura, números artísticos, mucho color, brillo, amor y alegría se respiraba la cálida noche de noviembre que, como cada edición, pasó sin inconvenientes.

image.png

Tras un largo impase, Cielo volvía a estar delante de una marcha, como una de las ideólogas a cargo de la logística y los detalles. Si bien las organizaciones continuaron presentes, la comunidad LGBTIQ+ tenían mayor protagonismo. Trajes, plumas, glitters había por doquier. Era el momento de ser quien se deseará ser.

El récord del 2021 se superó durante el 2022, cuando alrededor de 12.000 personas formaron parte de la marcha y no descartan que este año llegue más gente, superando porqué no los 15.000 asistentes.

image.png

¿Por qué se marcha en San Juan?

Cada edición tiene tópicos claros, luchas que se comparten y lemas que se repiten en cada trayecto. La real implementación de la ESI y del Cupo Laboral Trans suelen ser banderas que se sostienen en el tiempo. La no discriminación también es uno de los ejes que se repite en cada marcha.

Pero fuera de ello, hay miles de motivos por los cuales se marcha. Por lo general es muy individual, depende de cada persona, de su experiencia de vida y de su sentido de pertenencia en la comunidad, siendo parte de la disidencia, encasillado en alguna de las denominaciones de la sigla LGBTIQ+ o simplemente empatizando con la lucha y respetando.

Cielo comparte por qué no solo marcha, sino que está detrás de todo. “Hago la marcha por haber sido discriminado y por no haber podido salir cuando lo sentí, sino muchos años después. Que hoy puedan demostrar su amor en público, pese a que aun haya algunas cabezas que no lo entiendan, aunque son los hemos, es hermoso. Es importante visibilizar las causas, la que sea, porque es el inicio de cambio”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzd4-JdOuPi%2F%3Figshid%3DMXZjNDlpeGw3M3lpeA%3D%3D&img_index=1&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Semana de la Diversidad SJ oficial (@semanadeladiversidad.sj)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzeDyaxOwgD%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Semana de la Diversidad SJ oficial (@semanadeladiversidad.sj)

Con más derechos adquiridos, el anhelo del futuro

La comunidad LGBTIQ+ ha ganado varias batallas sin siquiera existir la necesidad que una elección sexual o de identidad tenga que ser un condicionante, pero lamentablemente durante muchos años lo fue. Pese a ello, hay muchas batallas que enfrentar aun, y es por eso que hasta el día de hoy se marcha y se pide.

Cielo espera que en el futuro la marcha sea sinónimo de una verdadera fiesta, un festival que dure todo el día donde predomine la equidad y ya no haya más derechos por los cuales luchar. Un deseo compartido por miles de millones de personas en el mundo.